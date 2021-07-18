香港的抗疫工作已進行了一年半，但總走不出一個循環往復的抗疫徘徊不前怪圈，與鄰埠澳門特區以及一河之隔的深圳相比，總是望塵莫及。

甚麼怪圈？有甚麼奇怪的特點？就是每每本地零感染個案消息一公布，未待零個案的疫情穩定，便有來自官方、專家以及民間的壓力團體擾攘提出種種放寬的內外減控要求。隨後過不了幾天，疫情又反彈，令清零又成泡影，高叫放寬的呼聲又隨之沉寂一時，官方又立即重彈加強檢疫的舊調，結果香港抗疫形勢又打回原形，怪圈的癥結在於港府不夠膽鐵腕強制全民打防疫針。

最新的動向，是有呼聲要求政府放寬來自高危地區人士的限制及降低檢疫的嚴格要求，其動機可能是來自外地傭工供應陷入人力資源前所未有的緊絀，以及留學生返港的需求，但在變種病毒全球流行、大幅肆虐高危地區的災情下，若港府放寬檢疫的限制及入境的嚴格要求，原有的抗疫成果便可能前功盡棄。對此，已有政府顧問專家提出警告。

無論特首林鄭月娥再向中央寫更多的報告，或提出反覆的通關要求，正如「三行佬整門」，過得自己過得人，反躬自省，香港抗疫做成點？內地豈容抗疫成功大局被香港破壞。

澳門、深圳早已向全國睇齊防疫注射進度，而全國接種疫苗已超過14億劑，因此已廣泛形成保護的防衞屏障。筆者「7‧1」參加天安門廣場8萬人的慶祝大會，全場都不用戴口罩，全國人民就是有這樣的信心和定力。試問林鄭，香港如何？香港特區政府倘不痛下決心，不下死命令嚴格規定，除經醫生證明身體不宜注射疫苗外，全民必須打防疫針，那末通關豈會有期？