常常有人問：中美之爭誰會是最後的勝利者？筆者會毫不猶豫答是中國。今天不說其他的數據事例，只是說如果一個國家連老祖宗立國之本，即是其道德合法性也可以拋棄，它與分崩離析的道路也不遠了。

美國的立國之本是甚麼？雖然在美國的歷史上，北美殖民地時期以至立國後的前半段，都有殘害印第安人以及奴役黑奴的黑歷史，但另一方面，他們卻以清教徒的道德模範來凝聚民心和確立統治的合法性，建構了所謂的美國夢。用中國人的說法，「山巔之城」的聖經故事就是他們的「道統」。「山巔之城」出自《馬太福音》：「你們是世上的光，城造在山上是不能隱藏的。」打從1630年開始，在英國被壓迫的清教徒出走到美洲新大陸，逐步建立殖民地。清教徒相信上帝與他們有個契約，秉持優良的道德：勤勞、誠信、勇氣和奉獻，北美洲就是上帝給他們的應許之地，建立所相信的山巔之城，普照萬方。

很明顯，今天的美國價值已經千瘡百孔，只餘下用謊言和瘋語來治國。筆者就最近的事例舉出兩個例子：首先是美媒日前發布新一期的全球抗疫排名，美國排名第一，中國只排第八。筆者最初以為自己看錯，原來該美媒調整了評分標準，將最關鍵的因素即感染人數剔除於評分因素，並將執行封鎖和出入境防疫管理政策視為負面因素。看來，為了保住美國統治集團的面子，美媒也變得不要臉，不惜違反科學，玩起愚民政治。

另外，美國真的對中國着急了，差不多到了狗急跳牆的地步。日前美國參議院通過法案，禁止進口來自中國新疆地區的所有產品。值得注意的是，法案提出「可反駁推定」，指除非能提出證明，否則會假定新疆生產的所有產品均來自強迫勞動所得。簡單來說，就是「有罪假定」，美國現在誣陷他國也懶得製造證據，就連當年謊報伊拉克擁有大殺傷力武器的「洗衣粉」也省掉了，說你有罪就是有罪，反要求被指控的一方證明自己的清白，邏輯上實在非常荒謬。

那些所謂新疆出現「強迫勞動」、「百萬人集中營」，很可能是本世紀最大的謊言。就着美國涉疆問題的虛假和雙重標準，在聯合國會議上，一眾伊斯蘭國家也沒有支持美國譴責中國的議案，說到底就是中國成功處理了疆獨分離主義和恐怖主義勢力，更令新疆成為全國收入增長最快的地區之一，新疆棉花、番茄和多晶硅出口是世界第一。

面對愈來愈多的謊言和瘋語，筆者寄語廣大中國同胞不必氣急憤懣，更應充滿自信，因為這些事例正正說明美國衰落敗壞，就是連老祖宗立國之本的「勤勞、誠信、勇氣和奉獻」也拋諸腦後，而中國人的百年奮進則勝利在望。