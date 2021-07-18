正論：鬼祟加價無公布　郵政不為民服務

北京新華門影壁上有五個大字：「為人民服務」，姑勿論是否說到做到，起碼予人有心之感。惟放諸港府部門，別說為人民服務猶如天方夜譚，就連透明公布新政策也做不到。香港郵政最近大幅提高平郵包裹收費，個別加幅更達175%之巨，居然一直沒有知會傳媒，如此鬼祟，心中有民否？

本報接獲市民投訴，指近日到郵局投寄約30公斤包裹到英國，費用竟由原來600多元暴增至900多元。記者翻查郵政網站，發現郵費表仍屬「2020年1月1日起生效」的版本，只有選擇平郵包裹才可獲悉「2021年7月5日起生效」的版本。新版本中，多個地區的郵費大幅上調，包括不超過1公斤的收費以寄英國升幅最高，由325元加至348元，升幅7.1%；超過1公斤至7公斤每公斤額外收費以加拿大最高，每公斤由19元加至31元，加幅63%；重量超過7公斤每公斤額外收費則以南韓最高，每公斤由4元加至11元，升幅175%。

速遞公司收費不菲，若非急件，市民多數選擇光顧香港郵政投寄海外包裹。惟今次大幅加價，香港郵政既無發新聞稿，又無通過政府新聞網通知傳媒對外公布，僅鬼祟地在網頁更新收費表，令人不明所以。記者親到灣仔郵局視察，亦不見顯眼位置有加價通知，直到本報向香港郵政查詢，才獲承認本月5日起調整寄往日韓英美加等6個目的地的平郵包裹收費，與蘇彝士運河堵塞及新冠疫情令海運成本大漲有關，並已在郵局大堂張貼通告「補鑊」。

一滴水看世界。別以為今次事件只是小事，折射卻是政府有否為人民服務的大事。不少港人家庭都有子女或親友在海外，寄出一個包裹，包含的是對親友的關懷之情，亦是收件者人在異鄉的最大慰藉，香港郵政大幅加價之餘還要不公布，到底有沒有為市民着想？要是加價是迫不得已，開誠布公市民也會諒解，偏偏郵政顧左右而言他，彷彿做了虧心事般，到底所為何來？

唯一解釋，就是心中無民，即使大幅加價市民一樣要光顧，於是擺出「話之你」的態度。這就難怪，市民鬧爆「疫市加價」沒有體恤民情，只在大堂張貼通告不能接受。事實上，香港郵政管理混亂其來有自，今次事件只是冰山一角，雖屬政府部門，但以營運基金自負盈虧，結果弄成一盤爛帳。自2012年有紀錄以來已錄得近9億元虧損，更不乏員工蛇王吞泡、呃超時津貼等醜聞，外界要求港府收回郵政的聲音不絕於耳，無奈港府置若罔聞，卒令亂象積重難返。

總而言之，「民生無小事」並非一句口號，一個政府是否得民心，從細枝末節已可見一斑。香港郵政當市民無到並非孤例，基本上許多衙門都是如此。本報日前建議政策局必須分拆重組，加強效率提升競爭力，真正做到為人民服務，益發顯得有針對性和迫切性。