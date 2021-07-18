世界視線：內部紛爭不斷　波蘭也鬧脫歐

西歐多國近日暴雨成災，導致超過100人死亡，逾1,000人失蹤，其實歐洲面對的問題豈止天災，波蘭和歐盟圍繞司法問題引發的衝突愈演愈烈，隨時成為繼英國之後第二個脫歐的成員國。

歐盟委員會日前對波蘭發出警告，稱將採取行動確保歐盟法律的地位，高於各成員國的國內法。分析認為，這是歐盟方面對波蘭推動司法改革的反制措施。今年二月，波蘭通過法律禁止本國法官將法律事項提交給歐洲法院，並設立監督法官的紀律檢查部門，賦予該部門包括剝奪法官免受刑事起訴豁免權等權力。

波蘭和歐盟在司法問題上的齟齬，由來已久。此前歐洲議會通過機制，規定歐盟在預算撥款上加入「法治機制」條款，如果有成員國被認為在法治、民主政制、自由和司法獨立等方面，違反歐盟的「民主自由價值觀」，可被暫停投票權甚至停止撥款，明顯針對波蘭和匈牙利等東歐國家。然而，波、匈也非省油的燈，一度聯手反對歐盟撥款預算，幾乎令新冠肺炎復甦基金泡湯，雙方關係之僵，可見一斑。

波蘭和歐盟在意識形態上的分歧，固然值得留意，但美國背後攪局的因素，同樣不能忽視。近年來，波蘭一直充當華府反中、反俄的爛頭蟀，跟德國、法國等歐盟領頭羊，主張歐洲走自己的路、跟美國保持距離的立場南轅北轍。事實上，《中歐投資協定》擱置，波蘭「居功至偉」，正是該國外長第一個跳出來「警告」歐盟其他成員國，不要在沒有跟美國協商下與中國達成協議；德、法早前建議歐盟跟俄羅斯總統普京舉行峰會，也是波蘭帶頭反對。

除了波蘭跟歐盟鬧矛盾，德國最近宣布從美國購買反潛巡邏機，亦引發巴黎方面不滿，繼而退出兩國合作的「海上空中作戰系統計劃」（MAWS）。其實，不管是波蘭在歐盟內部添煩添亂，抑或德國、法國兄弟鬩牆，均是山姆大叔所樂見──歐盟作為反中、反俄的棋子可以，但是真的團結強大起來，卻會威脅美國絕對主導的地位，臥榻之側，豈容他人鼾睡？