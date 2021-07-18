神州觀察：偷採河沙遭舉報　輾殺報復太瘋狂

汛期禁採河沙是安全防汛的重要舉措之一，哪怕擁有正規採沙資格也不可以。惟河沙有着水中「軟黃金」之稱，在巨大的利益驅使下，總有人不顧一切偷採，以致遭人撞破舉報，竟然惡向膽邊生，喪心病狂地殺人滅口進行報復，實在太可怕，同時可見打擊非法採沙形勢嚴峻。

陝西漢中市西鄉縣村民楊某近日於清晨視察寓所周邊暴雨後的汛情，無意撞破有人在偷挖河沙，於是隨即打電話舉報，豈料竟遭對方駕駛推土車追趕及輾壓，導致四肢斷裂，腹部及耳朵等多處撞傷，慘死當場；楊妻聽到動靜前往察看，疑因驟見丈夫慘死，太過悲傷失神，沒為意對方再度駕車輾向自己，竟也當場遇害。都說人性貪婪，為了某些巨額利潤可以甘冒殺頭的風險，非法偷採河沙更屬無本萬利的好生意，為了維護利益，果然連殺人這種掉腦袋的事也能做得出。

從過往的媒體報道可以發現，這種為了維護非法利益加害舉報人的歹毒行徑還真不少，譬如河北就有村民因舉報非法採礦被人打斷腿；湖南則有女子因舉報泥頭車亂倒建築垃圾，招致一家四口被斬；而在河南、河北兩省交界的某處河道偷採河沙非常猖獗，沿岸村民舉報後，對方早前竟糾集上百人實施圍毆，甚至連警察也敢打，簡直無法無天。坊間普遍認為，但凡涉及非法採沙、採山石、採礦這類行當，幾乎都與地方黑惡勢力有關，絕非一般人能夠做得到，只是在掃黑除惡的高壓態勢下還有這般窮兇極惡之人出現，絕對是個問題。

由此亦可看出，敢於挺身舉報非法採沙、採石是何等難能可貴，以及需要面臨多大的風險，作出多大的犧牲，故從本案來看，除需依法嚴懲兇徒，當局對於招致殺身之禍的不幸家庭還須充分做好撫恤安置工作，包括民事賠償追責方面必須執行到位，否則以後誰還敢做「吹哨人」，不顧安危與壞人壞事作鬥爭？加強保護、保障舉報人的權益，是當局的應分之事，陝西當地相關部門欲為楊家遺孤申請低收入保障金及孤兒救助金，暫解燃眉之急，自是理所應當。

另需指出的是，非法採沙、採石等行為猖獗的背後，亦與一些官方保護傘有着千絲萬縷的關係，譬如公安部早前在對長江上特大跨省非法採沙的「聯合艦隊」打擊行動，就揪出十多名港航、水政部門官員，更向犯罪集團通風報信，令舉報人受到報復。不少其他領域的舉報人遭國家公職人員中的內鬼、保護傘出賣，或是以一些莫須有的罪名插贓嫁禍，拘捕判囚，亦常有發生，十分荒唐；不知本案背後是否也存在同樣的問題，或有待進一步深挖。