功夫茶：邨民醒目搵東方　駿洋即清垃圾崗

香港勝在有東方！呢個充滿歪理假消息嘅年代，東方報業集團發揮「第四權」作用監察政府，筆誅妖孽，最重要係為市民請命，上至天文，下至民生，只要讀者投訴，東方即到，相關部門都驚到要快啲做。

最新鮮熱辣例子，火炭駿洋邨一位讀者，入住低層單位兩個月，發現屋邨衞生唔對路，尋日向《東方》投訴，樓上住戶經常將啲垃圾掉到大廈1樓平台，啤酒罐、飯盒、煙頭，唔知仲有冇天降「赤的疑惑」M巾又或者用過嘅避孕套呢？總之搞到蚊蟲滿天飛之餘，臭到冇朋友，以為上樓住安樂窩，竟然變成住喺垃圾崗，慘過堆填區！

呢位住戶連窗都唔敢開，向屋邨管理公司投訴，成兩個月都冇人理，好彩佢醒目，識得搵東方投訴，《東網》即時新聞一出街，有關方面即日晏晝已經清理晒該處垃圾。報料嘅住戶一天都光晒，感謝東方為市民發聲，讚揚東方「做嘢真係好有效率」。

東方做嘢有效率係人都知，功夫茶唔係賣花讚花香，而係有事實為證，本月13日獨家頭版報道，石硤尾邨舊式公屋巨型石屎剝落，天花鋼筋外露，危害獨居失明七旬梁婆婆，房屋署即日到單位清理鬆脫石屎，而且安排緊急調遷，梁婆婆將調遷到佢個女同座嘅單位，成件事功德圓滿。

東方兩日連下兩城，7月13日幫咗危樓婆婆，7月14日頭版又有獨家猛料報道，九龍城衙前圍道行車道旁邊有人非法丟棄大量建築用竹枝，超過一個月都未有清理，險象環生，投訴去環保署竟然懶理，報道一出街，又係即日清理好。事實證明，有啲官僚係出爐鐵，唔打唔得，呢個「打」字唔係打交個打，而係打本報「爆料熱線」3600 3600，或者打SMS 6500 6500，打字去社交平台都得㗎。

功夫茶喜見東方讀者得到幫助，亦都慨嘆，特區淪落至此，見微知著，連垃圾都管唔掂，樓宇安全都不保，一室之不治，何以天下國家為？新入伙嘅駿洋邨幾個月就周圍垃圾，呢啲罔顧公德嘅行為，反映特區文明教育做得唔好，無論硬件幾強，軟件唔掂都會變「小強」。

見賢思齊，見不賢而內自省，香港唔向內地學習高效率社會發展，反而道德敗壞就學到十足，內地成日有食貓狗、父母虐兒、車到人不顧而去，呢啲冇公德嘅行為，可見全國文明教育冇做好，依家香港都係差唔多，想扭轉呢個局面，必定要教育改革，但政府做嘢，又點會似本報咁有效率啊！