臭名昭著的香港記者協會和同樣臭名昭著的《蘋果日報》沆瀣一氣甚久，在反修例暴亂中更是緊密配合，為黑暴「貢獻良多」。《港區國安法》公布實施後，記協和毒果報最是恐懼，極盡攻訐、抹黑之能事。現在暴亂平息，反中亂港勢力被打散，黎智英團夥被抓捕，《蘋果日報》關門，社會輿論強烈呼籲政府立法打擊假新聞，懲治各式各樣蠱惑人心、妖言惑眾的毒媒體，記協就和所有反中亂港牛鬼蛇神一樣如喪考妣。

日前，記協發表關於「香港言論自由」的年報，題曰《破碎的自由》，其主席呼天搶地的哀嚎，過去一年是新聞自由最差的一年，壹傳媒兩度被搜查，是公權力對新聞自由的踐踏云云。而美國前副總統彭斯亦大放厥詞，說他的「香港朋友黎智英」因為堅持新聞自由遭到中共打擊，聲稱「中共是世界上對美國繁榮、安全與價值觀最大的威脅」。記協和彭斯一起為黎智英喊冤叫屈，「出手相救」，一起拿所謂「新聞自由」說事。

記協最喜歡標榜維護新聞自由，好像是其守護神，然而眾所周知，它幹的事情，是在維護毒果報這樣的媒體製造假新聞，並以此煽動暴亂。同時，記協還以「專業組織」之名為假記者提供造假、造謠、抹黑的「自由」。暴亂期間，記協幹勁沖天地為大批來路不明的自稱「記者」之人簽發「記者證」。於是，這些假記者就能跑到暴亂現場，自由報道假新聞。當警察抓捕暴徒時，他們又「挺身而出」，一擁而上，阻擋警察，掩護暴徒逃之夭夭。記協就是這樣行使和維護「新聞自由」的！

如此看來，對他們而言，這哪裏是「新聞自由最差的一年」，分明是他們打着新聞自由的旗號破壞香港最爽的一年！是他們踐踏新聞自由最爽的一年！可惜，好景不長，記協、毒果報及黎智英到了要為他們共同幹的壞事付出代價的時候了，美國也救不了他們。