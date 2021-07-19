好花不常開，好景不常在。瑞典電訊巨頭愛立信今年第二季在中國的銷售額銳減六成，由去年同期的41億瑞典克朗大跌至15億，而且還有繼續下滑的趨勢。原因何在？原因不在中方，而在瑞方。瑞典當局去年以「安全」為由禁止華為等中資企業參與5G網絡建設，連正在使用的中資電訊設備也要限期更換，當時就應該料到此舉必然影響愛立信在華經營，這是因果報應，不值得大驚小怪。

愛立信管理層早就警告，瑞典排除華為，不僅影響愛立信，而且為其他產業和整體經濟帶來負面風險，甚至可能影響兩國貿易。奈何瑞典當局一意孤行，將政治凌駕一切，愛立信只能淪為犧牲品。雖然目前中國依然打開大門，沒有拒絕愛立信參與5G網絡建設的各項招標程序，但預料中標機會極低，畢竟中國不可能再做以德報怨的蠢事，愛立信最終也許只能徹底退出中國市場。必須知道，相對於中國龐大市場，瑞典市場規模微不足道，還不如上海的一半，華為被排除在外，損失有限；反而愛立信失去中國這個全球最大市場，損失慘重。瑞典當局因小失大，愚不可及。

事實證明，充當美國反華爛頭蟀必然要付出沉重代價，瑞典如是，澳洲亦如是。澳洲與中國的關係本來不錯，雙方既無領土糾紛，也無歷史恩怨，澳洲經貿出口更是愈來愈依賴中國。但近年澳洲政客們不知吃錯甚麼藥，一直緊跟美國步伐，衝在反華最前線，結果得到甚麼？澳洲葡萄酒在中國市場的份額被法國葡萄酒取而代之，澳洲農產品的市場份額也逐漸被其他國家瓜分。

現在澳洲還能靠出口鐵礦石支撐，一旦中國找到其他來源地，那才是澳洲噩夢的開始。