英國將於今日放寬社交距離措施，各界憂慮解封將會引爆新一波新冠疫情，接替因醜聞下台的夏國賢出任衞生大臣的賈偉德亦表示，英國的感染數字會達到每天5萬人，並在夏季後期升至10萬人，更指英國民眾必須學習與病毒共存，疫苗接種是「防禦牆」。

言猶在耳，病毒狠狠摑了賈大臣一記耳光，上周六他在社交平台發貼，表示自己「中招」，同時承認自己已經接種兩劑新冠疫苗，現時病徵輕微，與家人在家中自我隔離。染疫而不送去醫院，在香港肯定是不可思議，但在英國已經是見怪不怪。

英國單日新增超過5萬宗確診個案，創半年以來新高，感染Delta變種新冠病毒的個案增加17%，近期新症多數是感染Delta病毒。不過，英國衞生安全局指住院率和死亡病例卻沒有顯著上升，疫苗接種可以有力減少重症。這個說法和之前部分內地專家不謀而合，都是表明疫苗不是防止傳染，而是防重症，打了疫苗的人依舊會播毒，依舊有機會染疫，只是發重病或死亡的機會率大大減少。在這方面，無論任何地方政府都有責任向人民解說，而不是一味谷針，隱惡揚善，反而會欲蓋彌彰，弄巧反拙。

馬來西亞政府表示兩款中國製疫苗將不再納入全國疫苗接種計劃，這些疫苗只供民間申請施打。其中一款在本港亦有接種，最近有測試指產生抗體數量遠不及本港接種的另一款歐洲製疫苗，有專家建議要打第3針作加強用途，不過就算打了，歐美亦未必承認這款疫苗，難道叫市民打了3針國產疫苗，為了去外國，要冒較大副作用風險，再打多兩針外國疫苗？這方面港府要為市民找出解決方案。