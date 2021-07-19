《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》通過後，區議員必須在限期前宣誓履職。一些反對派區議員突然心虛辭職，如今政府刊憲已有214名先後離職，相信陸續有來，預計會達到263名。這一股辭職潮是件好事，暴露了一些人的真面目，他們心中有鬼，知道自己做了甚麼違法之事。

辭職的區議員大多是支持黑暴，跟政府對着幹，甚至是反中亂港的一班人，他們的所作所為社會上已經看得清楚，是顏色革命的一部分，從2019年區議會選舉以來就不停搞破壞。首先，2020年立法會換屆選舉的民主派初選，就有區議員將辦事處用作有關票站，這已違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》特別準則第7條（a）。其次，有議員在辦事處內展示「光時」、「港獨」等口號，宣傳「港獨」，已經是違反《港區國安法》。其三，他們濫用區議會場地進行討論其他政治議題，與區議會工作不符。區議會本應關注地區民生事務，遺憾地這些人卻將其變成政治化的平台，完全違反《基本法》和相關規定，令議會烏煙瘴氣！

上述《公職條例》對處理包括區議員在內的公職人員宣誓效忠劃出清晰紅線，這些人一聽到宣誓就怕到屁滾尿流，紛紛「跳船」，顯然是做了不少違規的虧心事，擔心就算宣誓也未能蒙混過關，到時被政府DQ還要歸還過百萬元薪津，惟有「跳船」逃避責任！

筆者認為，就算辭職，對於他們挑戰法律和政治底線，充當「黑暴」推手，破壞社會安寧，毒害青年種種違法行為，也不能一筆勾銷，必須依法處置其刑責。毛主席曾說「宜將剩勇追窮寇」，故今天政府不可癡心妄想大團圓，要果斷出手，違法必究，犯法必逮！

對於辭職走了的人，不作遐想，他們本身就不是真誠為市民服務的。原來沒有正常的區議會，我們的日子仍然是這樣過，市民仍可找立法會議員協助，各區民政處仍在服務，各分區委員立即可以補上這個荒廢的區議會。現在是時候去認真檢視區議會的存在價值，筆者認為政府應精簡政制架構，取消區議會，委任有才德之賢能加入各分區委員會工作，將部分區議會資源調撥過來使用，那更符合香港的整體利益。