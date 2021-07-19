全球新冠肺炎疫情都有反彈趨勢，剛被美媒自評為抗疫表現第一的美國，在變種病毒Delta肆虐之下，除了加州，全國餘下49個州的新增病例皆全線上升，是冬季以來首見。疾病控制及預防中心稱，整體新增確診較早一個星期急升大約七成，需入院及死亡人數則分別上升三成六及兩成六，足見形勢危急，部分地方政府重新強制民眾戴口罩。但對於自由人權大過天的美國人來說，嚴厲的防疫措施他們會接受嗎？強制戴口罩是否能遏止疫情，可思過半矣。

英國疫情更恐怖，全面解封前夕，單日新增逾5.1萬人確診，為半年來首次突破5萬宗感染。難為英國政府忽然將香港列入綠色名單，今日起入境英國不用隔離，真不知是好心還是靠害。

日本一樣好不了多少。東京奧運選手村日前驚現首宗新冠病例，患者是來自海外的工作人員。儘管東京奧組委強調會採取適當措施確保運動員安全，但又基於私隱不透露患者國籍，甚至不知道患者是否已經完成接種疫苗。在一切訊息皆不透明下，全球運動員人人自危，一旦疫情在選手村爆發，後果不堪設想。

事實擺在眼前，新冠病毒極之狡猾頑強，即使疫苗面世，接種率高如英國，一樣無法控制疫情。香港目前好像一片太平景象，本地逾月零確診，但計算方法相當取巧，明明是本地確診，也千方百計列入外地輸入相關個案，總之做靚盤數為止。現時已見有港人甫出境進入別國即確診的案例，意味社區傳播並未完全消失，港府竟於此時欲放寬英國、菲律賓、印尼等高危國家的人民入境本港，到底是哪裏來的自信？一旦疫情大反彈，難道學英國和新加坡叫市民「與病毒共存」？