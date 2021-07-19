香港如果效法內地城市，在大街小巷裝設攝像頭，24小時作監察，讀者諸君，你會支持嗎？我個人倒是無所謂，平生不作虧心事，又何懼於任何監視系統？不過，大部分香港人不會習慣在公眾場合長時間被攝錄，京港政府暫時也沒打算在此地大規模安裝監察鏡頭。奈何反對派永遠就是這般愚蠢，他們可不知道，自己目前的取態與行為，就是不停在誘使阿爺將香港內地化。

早年內地不時出現恐襲事件，近年大幅減少，其中一個主因，就是各城市安裝了大量24小時錄影鏡頭，兇徒作案後基本上無處躲逃，甚至在未犯事前已遭識破，被逮個正着。要想香港不必效法內地受這般嚴密的監管，最好的辦法，就是千萬別在獅山腳下弄出任何恐襲活動，一有苗頭，就全港全民共討之，這樣才是正經。

然而，香港反對派的部分人傻裏傻氣，竟然弄起恐襲這玩意兒，內中既有「孤狼」，也有團夥，有的雖然沒參與，卻在曲線支持，這就真叫「癡癡呆呆，坐埋一枱」，他們所做的，便猶如自己打破城牆，吸引對手來佔。

在香港搞恐襲，無論弄出甚麼花樣，能夠逼到京港政府退讓的機會是零，磨蹭下去，只有一個可能性，就是阿爺會將內地的保安監察系統移植到香港，反對派此舉，無異於自取其咎。

反對派過去做的蠢事已經夠多，譬如策動大騷亂，結果引來《港區國安法》；癱瘓議會，到頭來換回嚴苛的新議事規則；肆意操控輿論散播反中亂港聲音，最終迎來傳媒大清洗。這情形就像孫悟空，愈是反抗，頭上的金剛圈收得愈緊。但願反對派吸收教訓，勿再為港添煩添亂。