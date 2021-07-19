睇到今年9月將可食到港產大閘蟹嘅報道，眼前不禁為之一亮！秋風起，蟹腳癢；菊花開，聞蟹來！老朽係蟹癡，今趟配合財爺號召：齊齊消費，帶旺經濟，8月份首發嘅二千蚊電子消費券，點都留番一千個大洋把酒持螯，一樂也！

香港搞環保的確落後，尤其係處理廚餘，設施未到位。港人每日棄置逾3,000公噸廚餘，港府早前公布《香港資源循環藍圖2035》，目標係2030年代中期可回收全港一半廚餘，之不過本港漁農業式微，即使廚餘回收量提升，出路仍然有限。港人向來營商頭腦靈活，有私營廚餘廠同本地魚塘合作，透過本地養殖高毛利、高產量嘅港產大閘蟹，可吸納廚餘廠一半嘅廚餘製成飼料，為廚餘回收尋覓新出路。

港人愛吃大閘蟹，本港平均年銷1,500萬隻，而近年內地對江蘇大閘蟹嘅供港批文不穩，每逢秋天食蟹旺季，往往一蟹難求。依家有公司利用蟹稻共生及遮陽網降溫等新技術，提升大閘蟹嘅養殖量及存活率，成功養殖出港產大閘蟹，首批料有50萬至70萬隻，最快9至10月應市。老朽相信應該不愁市場，皆因真正江蘇大閘蟹，內地本身供不應求，香港都幾難食得到，與其估估吓會唔會買咗啲食咗激素嘅大閘蟹，倒不如食吓本地大閘蟹。

香港每日咁多廚餘，無法全部處理，政府較大型、能每日處理約500公噸嘅大埔污水處理廠「有機廢物預處理中心」，要到2029年始建成，若垃圾徵費最快2023年實施，接收廚餘嘅設施卻未能完全到位，廚餘回收恐怕出現數年空窗期。是以除了養殖港產大閘蟹，若能養殖更多毛利較高嘅海鮮，令廚餘有更多出路，的確可達致雙贏！