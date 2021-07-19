立法會繼今年3月通過修訂第一批《議事規則》後，於上周又通過修訂第二批《議事規則》。至此可說是大體已完成立法會在會議紀律、會議秩序、規管議員、會議制度、會議觀瞻等相關方面築起防洪堤壩，為立法會撥亂反正開啟一個新紀元。

立法會從2012年潘朵拉魔盒被打開後，拉布妖怪由小到大到成批成陣營，拉布招式從賊佬試沙煲到膽子發水後無法無天。拉布破壞已從最初均均真真的逐字逐句逐條拉布，幻化到主席選舉被騎劫的極端手法；拉布從文鬥舌戰升級到武鬥和械鬥（撒紙錢、放氣球、擲杯、潑水、搶文件、播音、放臭蟲、潑排泄物）、嚴重肢體衝突、非法霸佔會議廳等等，將街頭暴亂行動搬進莊嚴的立法會會議廳。前年7月1日立法會大樓被徹底搗毀破壞，竟有立法會議員捧出食物慰勞暴動的暴徒，為暴徒引路及「睇水」，而迄今仍未被追究刑事責任。立法會的聲譽和莊嚴便自毀於反中亂港議員之手，示範了甚麼是無警時代，甚麼是「垃圾會」，既教壞青年學生，亦毒化整體社會，樹立極惡劣的壞榜樣。

第一批《議事規則》的修訂，針對了議員極不檢點行為，引入停賽罰則；訂立辯論時限及縮減議員發言時間；明確委員會主席產生前後無間斷、防騎劫的新安排；完善辯論中止待續程序，及防止可能出現濫用程序的措施。上周通過的第二批修訂，進一步理順會議的總體流程，限制議員出任委員會數目，規定議員出席會議服飾，避免會議地痞化、流氓化，並設立懲罰無合理理由缺席會議而導致流會的扣薪制。

新制雖立，只是防小人，關鍵是選賢與能。