隨着中美角力加劇，美國密集對華發動制裁戰，更將香港拖進惡鬥漩渦，單是一條《港區國安法》，便被反覆操作並實施多項對港所謂制裁、行政命令和風險警示等，更在撤銷香港的「最優惠待遇」外，再在無證無據下自行對香港營商環境作出指控。然而，密集打壓反證其空洞乏力，只在「靠嚇」和製造恐慌情緒，但這卻在動搖美商的「中國夢」。

美國拜登政府日前對在港美商發出經營風險警示，指北京近期的行動令香港情況惡化，亦在根本削弱其「高度自治」，更持續對美國的國家安全、外交政策、經濟構成不尋常及特別的威脅，因而提醒在港美商，在《港區國安法》等香港法律約束下，可能遭電子監控，被迫提交公司和客戶數據，應考慮可能面對在聲譽、經濟、法律等方面的潛在風險，並應進行盡職調查，又警告他們可能因遵守美國和其他國際制裁而面臨報復；但沒有呼籲他們縮減投資規模，甚至總部或主要產業鏈撤離香港。

此前美方已以「損害香港自治」為由，宣布制裁包括國家領導人級別的逾10名京港官員，現時再將7名中央駐港機構官員列入制裁名單，形成對香港和北京的政經夾擊，完全是「政治上腦」的粗暴荒謬，展露出對中國的傲慢和敵意，將面臨中方堅決有力的反制，大國角力淪為「大國攬炒」，失禮失智。

第一，《港區國安法》實施，香港得以止暴制亂，社會恢復穩定，為包括美商在內的投資者帶來更安全穩定的營商環境。在過去一年，港美貿易額不減反增，以及香港的新股集資額按年升逾50%、港匯錄得淨流入、港銀總存款額及基金管理資產淨值都有增加，反映投資環境完善，金融中心地位穩固，經營警示變得純粹「靠嚇」。

第二，除了中美關係的走向，拜登政府的警示，沒有具體內容、對策和新訊息，只呼籲美資考慮撤資，但撤去哪裏？產業供應鏈怎重組？前任的特朗普雖曾提出資助美商回國投資，但美商用腳說「不」，至於只空談警示的拜登「提醒」，還有意義嗎？第三，香港美商會的調查曾指42%在港美商考慮撤離，但只是轉往對外資吸引力更大的大灣區其他城市，還要再故弄玄虛、借勢嚇唬？

第四，在一國兩制之下，資本能夠安全兌換流通，加上有完善的法治和監管制度，令香港足以擔當內地和國際資本的連接閘口，只要一國兩制的初心不變，香港的國際金融中心和商業中心地位將會保持。況且，有關範疇全屬國家內政和特區事務，不容外人置喙和評斷。第五，中國積極推動深化改革開放和市場開放政策，本是美商的機遇所在，若美方一意孤行進行打壓，將在中方的反制下動搖其市場「中國夢」。