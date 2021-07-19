正論：路邊毒菇勿亂摘　部門把關亦有責

東方為民請命，今日頭版報道「致命毒菇襲屋邨」，不但提醒市民勿亂摘食，亦促請有關方面做好把關，豎立告示牌及清理野菇。亂摘野菇佐膳中毒，以往市況好景，大魚大肉，就較少發生，近年經濟下滑，則時有所聞，特別是疫境下百業蕭條，對基層影響極大，三餐不繼，飢不擇食，屋邨毒野菇雨後叢生，隨時成為致命陷阱。

踏入雨季，正是野菇生長茂盛時，郊野公園固然特別多，甚至屋邨花槽及行人路邊均見菇蹤處處。本報記者近日在將軍澳翠林邨對出的山邊，發現野菇遍布草地，大埔廣福邨旁幼稚園的花槽，亦長出近10株菌柄帶環的野菇，外形雪白與食用菇相似，同區富亨邨去年曾有市民進食野菇後中毒，該邨巴士總站對出的花槽仍有野菇遍布，因為太近民居，垂手可摘，加上屋邨出入多為基層，若果抱住「煮來吃可以慳買餸錢」心態，隨時因此中毒危害生命。

本報記者將在多處收集的7個菇菌樣本，交予專家分析，結果發現樣本中有5款為毒菇，在多個屋邨均有出現，體形最龐大的綠褶菇，亦為全球最多人誤吃而中毒的品種，而且此菇的孢子可隨風飄揚，近觀、觸摸甚至吸入都有中毒機會。毒菇含兩種毒素，輕則肚瀉腹痛，大量流汗及視力模糊，重則出現幻覺及呼吸困難，甚至破壞肝功能，導致器官衰竭失去性命。記者更在將軍澳發現酷似迷幻蘑菇，該種菇類則含有裸蓋菇鹼和脫磷酸裸蓋菇素，令人吃用後有迷幻或興奮的感覺，被納入《危險藥物條例》管制範圍。

過去5年發生超過15宗吃野菇後中毒個案，3年前更奪去一命，內地去年就有近8,000人中毒74死，雲南省近日多名市民進食野菇後出現幻覺及中毒，連省衞健委亦發短訊提醒民眾勿誤食有毒野菌。可是香港政府部門就缺乏類似措施，大部分屋邨亦沒有張貼提示警告市民勿摘食毒野菇，相關職員後知後覺，恐怕又要等到有死傷才來補救。

幾乎每年都發生有市民進食野菇後中毒，有關方面應當加強教育工作，如在花槽展示常見野菇資料包括種類及毒性，另外也要勤於清理長出野菇的場地，減少市民誤採可能性，畢竟預防必定勝於治療，作為政府部門不把關，還有誰可以擔此責任？房屋署回應指富亨邨及翠林邨由法團負責日常管理，擺明袖手旁觀，你死你事，出售完公屋便拍拍屁股走人。

民生無小事，枝葉總關情，不要看輕一塊小小告示牌，隨時成為救命符。為官一個小動作，可以改變廣大群眾命運，故此本報監察公共部門不懈，發揮第四權，為社會全方位把關，貢獻香港53載，風雨不改。