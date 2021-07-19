功夫茶：風季暴雨常來襲　禦風計劃護元朗

節氣輪替，踏入夏至，颱風就接二連三出世，呢，又打風啦！一股低壓區漸靠近，將為廣東沿岸帶來狂風驟雨；香港喺尋日早上6點20分亦一度發出黃色暴雨警告！一號波睇怕會高掛一個時段，即使打風唔成都有排橫風橫雨！

世上有「惹火尤物」，令麻甩佬見之浮想聯翩、口水狂吞；現實中，有啲地區卻係「惹水來襲」，每逢風季，暴雨、水浸、山泥傾瀉、塌樹、路陷等，梗有一瓣中，甚至瓣瓣中！阿哥！功夫茶講緊元朗區吖！呢區因為鄉村林立，加上鄰近多低窪地帶，一旦面對颱風或暴雨來襲時，邊有運行啊！單計2018年超強颱風「山竹」吹襲時，便錄得逾千宗風災及雨災事故；有警長憶述喺佢22年警務工作生涯中「最為難忘嘅一天」，皆因救人於電光火石間，有個婆婆仲要多番開解「錢財乃身外物」才肯離開，所以印象特別深刻。

元朗區都真係特別惹水！講番「山竹」嗰次，當時天文台已發出紅色暴雨警告信號，並記錄新界區平均降雨量係30毫米，之不過元朗雨量錄得一小時超出平均值近3倍，高達119毫米，難怪警方旋即接獲多宗求助，亦因渠道淤塞導致洪水氾濫、路陷、雨水倒灌，好多村屋嚴重水浸，有唔少被困屋內婦孺要警方緊急救援！

嗱！有見及此，元朗警區急推「禦風計劃」，聯同多個政府部門和機構，向公眾傳遞災害前後嘅應變知識，提高村民嘅災難應變能力，又透過WhatsApp短訊與相關村代表保持聯絡，不時發放水浸報告或暴雨警告等示警，此之謂「為之於未有，治之於未亂」！嗱！八鄉分區指揮官表示，元朗警區幅員甚廣，分成元朗、天水圍及八鄉3個分區，總面積有成138平方公里，總人口達65萬人，唔少人居於鄉村地帶，而區內嘅鄉村數目多達136條，錯綜複雜，一時要聯絡都唔易。

警方就話透過「禦風計劃」，令區內居民喺暴風雨來臨時能有更多相關認識及做好應急準備，計劃包括聯同多個部門如消防處、渠務署、土木工程拓展署、民政事務總署及馬會等舉辦講座，通過講座提高村民有關渠務淤塞造成水浸、泥土鬆脫造成塌樹等成因，畀村民知所防範及多加警惕。有關講座內容會透過村代表發送至其他未能聽到講座嘅村民。此外，為應付塌樹等造成阻塞，該警區亦會安排警員接受使用電鋸訓練，以便緊急時協助開路進行救援。呢個計劃係未雨綢繆而非臨急抱佛腳。要言之，食飯食粥，兵貴神速，有乜依郁，揸住「禦風計劃」呢支竹，任憑風狂雨驟，就不會迷惑喇！