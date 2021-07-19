神州觀察：斬樹挖泥變賣　村委休要亂來

廣東茂名市沙田鎮桃欄村村委會近日被揭以地質災害治理為由，私下將部分村民種植的數百棵荔枝樹斬掉出售，連帶泥土也被挖走變賣，遭質疑是為斂財。既然是災害治理工程，村委會自可拿出公文名正言順去做，結果卻拿不出來，又否認變賣圖利行為，辯稱是因施工距離遠，所以沒有通知全部住戶，實難自圓其說；村委會如此亂來，豈能輕易放過，相關問題勢需查清查楚，有責追責。

可以見到，近年在反腐打貪過程中，作為基層群眾性自治組織的各地村委會，涉貪腐問題亦很氾濫，各種胡作非為、侵害群眾利益之事沒少做，動輒還會出現所謂「最牛村主任」，或大權獨攬、一手遮天，或想方設法算計村民，貪佔集體資金，變賣土地、農田、樹木等資源。

曾有學者表示，內地現行的村民自治或只是完成了選舉環節，而在決策、管理、監督等環節仍十分欠缺；包括村黨支部亦是如此，普遍存在軟弱渙散問題，乃至易被宗族及黑惡勢力把持，村兩委聯手欺壓村民，霸山佔水都是常事。

應該說，一些所謂的政策推行，或是上級交辦的某些任務指標，恰恰有可能成為他們簡單粗暴行政及斂財搞貪腐的很好掩飾，譬如在土地流轉、退耕還林過程中，有地方根本不遵循依法、自願、有償原則，不打招呼就剷除農田中的作物；有地方則打着興建公共設施、發展旅遊經濟等旗號，將大量農田、集體土地低價收回、高價賣出，賺得盆滿缽滿。城中村改造亦是一塊「肥肉」，像廣州冼村當年就出了個「百億村官」，並因此端掉了整個村幹部班子。

亂來的結果勢必招致幹群關係緊張，乃至造成嚴重的對立衝突，像廣州番禺區化龍鎮明經村村委會早前遭遇自殺式炸彈襲擊，導致5死5傷，便與舊村改造工程引起的土地糾紛有關，而類似惡性報復行兇、魚死網破的做法，過往已多次上演，足堪引以為戒。另一種情況則是，一些胡亂作為的本身更屬陽奉陰違，及對國家政策的嚴重破壞，這種問題亦非只出在基層組織身上，而是廣見於各級政府職能部門，像河北唐山市為了城市環境治理，竟不顧所有村民反對，強制將耕地租予公司種樹，大肆剷除秧苗。

此舉出於何種盤算，想必不難猜到，無非利益二字，且是他們的私人利益，又需建立在損害群眾利益和國家利益之上。正如廣東茂名本次的斬樹挖泥變賣事件，說是屬於省級地質災害點除險工程，上級也撥出了工程款項，村領導卻表示不會給予村民賠償，不公之餘，人們更擔心相關款項再遭挪用貪佔，成為腐敗的不竭之源，專款專用仍需加強監管。