功夫茶：基層住屋問題多　焗住劏房嘆悲歌

民生無小事。根據聯合國所訂嘅「適足住屋權」標準，指每個人均應得到安全和平及有尊嚴嘅居所。之不過，全港劏房問題嚴重，佢哋多數喺如土瓜灣、油麻地等老區啲唐樓，唐樓加劏房，都唔使問阿貴咯，根本就係死症！政府經常老神在在要解決劏房，可惜又係口旱旱、食咳糖，咁多年只聞樓梯響，難怪劏房至今有增無減！

嗱！千呼萬喚嘅劏房租管日前終於有眉目，且最快年內實施。事實上，居住係市民嘅基本需求，安居才能樂業！可嘆香港至今仍有逾20萬基層住喺劏房，對於號稱國際都會、亞洲金融中心嘅香港，確實係一種莫大嘅諷刺！

有關注劏房問題嘅團體表示，港府即使提出租務管制，即使有多項政策推出，可惜力度不足，亦睇唔到有解決問題嘅決心；有關團體召集人表示，港府曾指劏房有價值，亦理解一旦取締所有劏房會造成安置問題，不少人或會流離失所。政府咁講，好似幾有「愛心」！難道咁就係問題多多嘅劏房長期存在嘅奶油？

多屆特首一味話「房屋問題係重中之重」，不過，面對劏房數目有加冇減，予人覺得政府根本就冇真正關心基層是否「房事暢通，生活輕鬆」，若有，點解連設下具體時間表都冇，譬如話「每年取締5,000間」之類。古人話讀書求學問最緊要「立志」，其實，要減少劏房戶，何嘗不是要「立志」，即訂立目標，每年畀幾多劏房戶上樓，否則，改善劏房戶居住環境，畀佢哋「有尊嚴嘅居所」，永遠都係得個「噏」字！

調查又指出，大部分劏房多處於樓齡50年以上嘅舊樓。阿哥，舊夢就話不須記，但舊樓啲劏房有可能唔維修嗎？樓宇結構、消防隱患成為劏房嘅死症！今年3月，租務管制研究工作小組嘅報告，指出劏房問題多多，如喉管漏水、混凝土剝落、鋼筋外露、電線鋪設凌亂、窗戶鬆脫等。其實，諗都諗到，啲建喺舊樓嘅劏房，通常業主都將貨就價，一般僱用生手裝修黑工，喉管亂駁、偷工減料又有乜咁出奇喎！

總之，劏房問題千頭萬緒，點止租管咁簡單！政府若真心要解決基層「房事」問題，就係唔應該畀劏房存在！走筆至此，又傳房委會早前宣布將清拆4幢工廈，惟租戶不滿安置方案發起不遷不拆嘅「四廠聯盟」。房委會做事常招非議，「迫遷」呢壇嘢如何善後有排拗！嗱，本報之前都贊成將運房局分家，讓房屋問題歸房屋局，一心一意搞「房事」，建多啲公屋，大庇天下基層俱歡顏，咁就唔會有「房事革命」或乜廠聯盟喇！