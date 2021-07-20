神州觀察：禁藥活躍互聯網　百度貼吧尤甚焉

西布曲明是一種作用於中樞神經系統的食欲抑制劑，曾被氾濫應用於減肥藥品生產，惟因會對服用者帶來多種健康傷害，多年前已被內地禁止製售。不過內媒近日調查發現，該款禁藥仍然活躍於互聯網的黑市，不法分子利用QQ、百度貼吧等網絡平台進行地下交易，而百度貼吧的情況尤其嚴重，輿論批評平台運營方根本未盡監管之責；當然，背後原因亦不難猜，無非各種利益驅動。

正如記者通過搜索頁面發現，百度貼吧存在「鹽酸西布曲名吧」、「鹽酸西布吧」等社區，更不時有賣家發布出貨的網貼；在「減肥吧」、「減肥瘦身方法吧」等20多個與減肥、瘦身相關的社群裏，也不斷有人宣稱銷售西布曲明原料，尋覓客戶，記者嘗試私訊多名賣家，結果都收到積極回應。問題更在於，即使記者向平台方作出反映，相關社群仍未被及時封禁；QQ則在記者反饋後封禁部分群組，卻沒有全封，相關成員仍在私下聯絡交易。

大量的西布曲明原料通過網絡平台售出，勢令更多有毒有害減肥藥品、食品被生產製造出來，以及滋養出更多以此圖利的不法之徒。浙江警方早前就搗破這樣一個犯罪團夥，並起獲兩噸西布曲明原料、10萬多片製成品，他們更是通過「網紅帶貨」將貨品銷往各地；河南鄭州上月亦搗破兩個「減肥糖果」加工窩點，貨值逾千萬元；早前廣東更於一款朱古力中發現西布曲明，並導致一名3歲男童中毒送院。

利之所在，天下趨之。像百度貼吧、QQ等網絡平台過往亦沒少爆出發貼兜售禁藥事件，乃至可以讓不法分子堂而皇之賣假藥，對用戶資格是如何審核把關可想而知；說白了，就是平台運營方眼裏只認錢，給錢就幫推廣宣傳，允許搞虛假訊息發布，甚至明知對方資格有問題、做假廣告，也會隻眼開隻眼閉。百度更有臭名昭著的「競價排名機制」，誰給的錢多，就幫誰把廣告排在搜索結果最前面，當年那位陝西大學生魏則西就是這樣被坑害致死。

早前一篇名為《搜索引擎百度已死》的網絡文章，痛批由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度充斥大量營銷和質量低劣的內容，形容如同「飲鴆止渴」，就是因為不論在魏則西事件之前還是之後，百度為這些賣假藥、禁藥的，或是像「莆田系」那些野雞、三無醫院提供宣傳及兜售平台的做法都不曾停止過，被坑害的用戶數不勝數。百度多年來一直充當助紂為虐角色，並因觸犯各類違規經營而遭當局多次約談、處罰，被民眾痛罵無良缺德，似乎並不在意，看來只會繼續作惡下去。