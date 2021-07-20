世界視線：日本政客太囂張　中國尚欠戰狼風

外交是國與國交往的手段，外交能力是大國不可少的力量。強外交與國力相關，但並非強國一定有強外交。中韓兩國最近不約而同遇上日本政客的挑釁，結果中國懷柔應對，南韓翻臉交涉，強勢畢現，兩者榮辱之間各有考量。但一般百姓看到的，是被西方傳媒譏諷是戰狼的中國外交團隊，似乎溫吞有餘，狼性還嫌不足。

先談日韓的外交風波，日本駐韓副大使相馬弘尚日前接受南韓傳媒採訪，談到有指南韓總統文在寅有意在東京奧運期間訪日，傳或與日本首相菅義偉會面，相馬弘尚竟然不禮貌地嘲笑文在寅「在唱獨腳戲」，因為日本目前「根本沒空關心日韓關係」。這句話惹怒了自尊心極強的南韓人，南韓朝野震怒，外交部乾脆直接召見相馬弘尚的上司、日本駐韓大使相星孝一，結果是大使認低威，承認言論極不恰當，又對出言不遜的下屬發出嚴正警告。

無獨有偶，6月以來日本政客亦連番挑釁中國，先是菅義偉6月初與在野黨舉行會議時，把台灣稱為「國家」。6月28日，日本副防衞大臣中山泰秀出席華盛頓智庫哈德遜研究所舉辦的討論會，直接說「我們必須把台灣作為一個民主國家來保護」。到本月初，日本副首相兼財務大臣麻生太郎說，若台灣發生大問題，日本完全有可能捲入存亡危機，即日本及美國必須共同保衞台灣。

這3名日本官員，兩人是領導整個日本政府的最高階行政官員，一人負責日本防務工作，他們的言論被台獨勢力大肆炒作。這個層級的官員無視國與國的外交公約，赤裸裸無視「一個中國」的原則與底線，理應是炸鍋的外交大風波吧！但中國外交部只是在例行記者會重申一次原則，講一番中日外交約定等，而日本高層官員的失言，似乎和稀泥地混了過去，這就是所謂戰狼外交的結果嗎？

外交是國之大事，大國應該有大國風，動輒民族主義至上的戰狼風不值得鼓勵，但面對一個不把14億中國人放在眼裏、動輒出言暗示會對中國動兵戈的國家，戰狼還應該溫吞嗎？