美國制裁香港是廢紙一張，因為沒有現效，但中央政府與特區政府不能掉以輕心，因為美國此舉只是開始，還必有後着。例如拜登勸美商撤離香港，美商當然不聽，但若美國政府定下金融制裁，以二級制裁的方法，美商亦會受制，便必然要避禍。這就像美國制裁伊朗，美國乃至各國企業，包括中國企業，亦要停止與伊朗交易。美國與華的衝突還未到極端對抗，現時不用擔心。可是，衝突加劇，美國必然援引伊朗的例子對付香港，香港若沒有預備與防範，打擊會是災難性的。

中美角力，中國上下團結，也有準備，除金融弱點外，別無美國入手之處，在中國策動顏色革命也極難。或許因此內地有些民眾過於樂觀，以為必勝，或至少不敗，且出現不少民粹主義的傾向。這可能影響政府的外交決策與施政，未必是好事。

內地有人以為美國內部矛盾嚴重，近日更有分裂主義的興起，美國大有可能崩析瓦解，一如蘇聯，盡是內外交困，內部危機迭現，一下子出事。但是，美國危機重重，可歷年來都有轉移危機、以戰爭解脫困境的情況，美國精英不會坐以待斃。前線的政治人物鹵莽低智，用蠻橫無理的手段打擊中國，道理上說不通，便不講道理。可是他們背後還有智者在籌謀計算，深謀遠慮。在外，美國在不少國家的上層布有間諜密探。觀乎蘇聯瓦解、日本失敗，當可看到美國布局之深和策略的精妙。美國政治在前線的表現狂妄粗魯，只不過是示人以弱，驕兵之策，中國若不察，便中其陷阱。

外交對策應該不驕不餒，謹慎從事，因涉及國家安全，絕不能大意或草率。現時中央政府的外交部門似已改過往頹態，反成國家對外的利劍，國人得受鼓舞，也帶動着民眾朝愛國主義乃至國際主義的方向發展。外交源自內政，反貪腐之後，中國是堅持走自己的道路，也努力學習，在前所未有的國際國內環境中摸索為國為民的發展道路。今天的中國，革除財大氣粗的農民心態，也摒除盲目迷信美國式資本主義，就好像中央電視台的《覺醒年代》電視劇一樣，香港在黑暴之後，應可參與國家建設大業，用香港中西文化交錯的經驗，與內地一起交流合作。