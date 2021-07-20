美國總統拜登上台後的表現，是要顯示他比特朗普高明，特別是要顯示他比特朗普更有辦法打敗中國。拜登是老牌政客、老狐狸，自詡國際外交老將，上台後總想「發揮所長」，弄出點新花樣炫耀世人，可惜，太陽底下無新事，他又年近八旬，頭腦基本僵化，思維思考都停留在過往歲月中，弄不出甚麼新花樣，弄出的都是些陳芝麻爛穀子的餿辦法。美國媒體最近報道，拜登正考慮設立一條「中美緊急熱線」，類似當年冷戰時期，美蘇為避免誤判爆發核子大戰而設的「紅機熱線」。

中國外交部發言人回應，中美之間已經有元首、外交、國防等多條熱線，多年來一直發揮着重要作用。這即是說，拜登的考慮根本多餘。美國官員則煞有介事地表示，中美熱線仍在初步構思階段，仍未向中方正式提出，美國國務院、白宮國家安全委員會仍在研究熱線電話的技術及運作方式，下一步是制訂概念，並納入拜登政府與中國接觸的計劃內，然後由白宮及中國批准。囉哩囉嗦地說了一大堆，一冒出來就碰了一鼻子灰，北京沒興趣、沒工夫和老美廢話。

其實，中美之間打了那麼多年交道，甚麼樣的事情沒遇到過？特別是拜登上台後，繼承特朗普的反華路線和北京軟硬兼施地又鬧了一大輪，雙方之間哪裏還有甚麼「誤判」？中國的立場、原則、底線，美國很清楚，它出盡法寶突破，但始終攻不破。現在的問題是，老美如果不甘心，不轉軚，還想加大力度威嚇中國，製造緊張局勢，甚至想動手，北京是絕不會誤判的。

事實上，中美之間發生衝突皆非「誤判」所致，而是美國方面的處心積慮、瘋狂冒險所致。因此，對中美而言，要避免發生大衝突，必須是拜登政府老老實實地放棄反華遏中政策，回到中美「和則雙贏」的軌道上來，而不是裝模作樣的弄條「緊急熱線」自欺欺人。