最近這段時間，日本頻頻挑釁中國，特別是在台灣問題上，不斷指手畫腳，囂張至極。防衞大臣岸信夫聲稱「台灣的和平與穩定跟日本直接相關」；副防衞大臣中山泰秀揚言「保護台灣這個民主國家」；副首相麻生太郎則叫囂「若中國武力侵台，對日本構成存立危機並不意外，日美必須共同努力保衞台灣」。而日前發布的所謂2021年度防衞白皮書，更首次提及台海問題，大肆渲染中國武力威脅。

日本拿甚麼保衞台灣？美國在這方面尚且保持「戰略模糊」，何況是小日本。如果他們有能力保衞台灣，何必強調「日美共同努力」？顯而易見，小日本狐假虎威，無非想逼美國公開表態武力護台，殊不知老美有自己的盤算，豈會輕易被拖下水。美國白宮印太事務協調官坎貝爾日前明言，美國不支持台灣獨立，「我們完全了解其敏感性」。美國國防部發言人柯比也強調對台政策沒有任何改變，仍然堅持遵守和承認一個中國原則。由此可見，美國只是將台灣當作遏華棋子，乘機推銷過時軍火，根本不想介入台海戰爭，因為他們完全沒有把握取勝。

自作孽，不可活。日本不斷在台灣問題上煽風點火，挑動事端，到頭來注定搬起石頭砸自己。道理很簡單，如果台海局勢進一步惡化，大陸勢必採取武力統一，到時候美國拒絕派兵介入，日本恐怕真的要面對「存立危機」。畢竟時代不同了，今天的日本已不是過去的日本，今天的中國更已不是過去的中國，小日本企圖重溫甲午戰爭美夢，視台灣為其禁臠，純屬癡心妄想。

過去日本對中國犯下罄竹難書的侵略罪行，兩國恩怨糾纏了一個多世紀，舊恨新仇終有一天徹底清算！