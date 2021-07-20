新一屆中學文憑試明日放榜，在此以過來人身份，勉勵同學們，盡了努力又得到好成績，當然為你們感到高興，這是應得的回報，但不要被勝利沖昏頭腦，文憑試只是人生其中一個小小的關口，未來還有更多的考驗及挑戰，不要自滿，認真考慮自己適合的課程，繼續努力。如果成績欠理想，勝負乃兵家常事，不應該氣餒，前面還有很多路可以走，例如選擇其他課程，看自己的天分及才能，不一定循傳統路徑繼續升上去，也可以返內地升學，條條大路通羅馬，不少偉大或成功企業家學業成績都不算理想，最重要是找自己專長發展，半工讀又或者學徒培訓都可以成就一番事業。

這批文憑試考生飽受疫情影響，由去年2月開始到現在，好好地上課的日子恐怕不過半，中間停課或在家中遙距學習，相信踏進21世紀之後，教育界都沒有類似的經驗，大家都措手不及。有關注青年組織近日公布升學規劃調查結果，發現逾75%受訪考生指備試期間上課模式不斷轉變，最感困擾；近半考生則指放榜壓力達高水平。疫情反覆，不少考生顯得無奈，對前景徬徨不安及欠缺方向。

面對百年一遇的疫情，相信成年人對眼前困境都一籌莫展，自己工作都望天打卦，更何況溫室中長大的年輕人！每一個學生都是獨立個體，不是任人搓圓撳扁，未必可以適應考試的調節，突如其來社會環境的轉變，相信很多家長都未有試過戴着口罩考試吧！本來已經心情緊張，嚴格防疫措施會令氣氛更加凝重。其實政府應該考慮對今屆考生有酌情的處理，提供更多出路，例如資助或者補貼讀副學士，希望幫助他們重新出發。