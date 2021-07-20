熱烈歡迎香港大學果斷行動！7月13日宣布不再承認學生會在校內的角色後，7月14日又下逐客令，7月16日警方國安處亦正式刑事調查這一幫人，嚴肅調查他們的所作所為是絕對正確之事，筆者對此表示熱烈讚賞。經過這麼多年，大學終於以果斷利落的手法來處理「反中亂港」的學生會組織，這是一個進步，也證明只有採取行動，校園才可以回歸平靜。接下來，是時候將港大校園裏那根所謂的「國殤之柱」驅逐出境！實際上那根不倫不類的東西是西方對香港的詛咒。

遠看那像一篤「雀屎」，近看是一根恐怖魔杉！難怪回歸以來大學校園內瀰漫着一股妖氣，講師煽惑殺人，學生叛逆和作亂。今天港大管理階層終於覺醒，革走戴耀廷，跟學生會徹底割席，但不要忘記要繼續清毒，將「港獨」溫床徹底剷除才是，將那班行為與大學生身份不符的學生統統革走，也要立即搬走那玷污校園多年的「國殤之柱」！

「國殤之柱」1997年被送來香港，之後一直是插在香港高等學府的毒針，詛咒着我們的大學教育。在2019年「顏色革命」之前，這根柱子就蠱惑着純真的大學生，扭曲了真正的自由民主理念，偷偷換上惡毒和煽惑性的邪念，它在那多久，香港大學生就衰了多久。在詛咒影響之下，年輕一代變得不懂感恩，只懂抱怨。那些別有用心的「港獨」迷思者，就正如政棍的郭榮鏗之流、法律界的李柱銘和吳靄儀之流、社福界的邵家臻、傳媒界的黎智英、宗教界的朱耀明、教育界的葉建源，可謂罄竹難書。沒想到這些所謂社會的領袖盡是偽善之徒，把所有問題都諉過於人，形同與他們無關，但他們恰恰就是問題的核心。他們只會仰視以美國為首的西方國家，竟要求干涉、對抗、抵制自己的國家。筆者懷疑這些人心裏的血是黑色的嗎？

這些人數典忘祖，否定了自己中華兒女的身份，也是一班無膽匪類，且看郭榮鏗，眼見同黨一個個被捕入獄，他裙拉褲甩地急忙離境，飛返他的家鄉加拿大，這一條「香蕉友」的心從來不在香港，他的任務就是用蕉皮跣低香港人。今天港大快速出手，釜底抽薪，將不肖的學生會驅逐出大學，筆者期望他們也可速速將那邪惡之柱驅逐出校園，最好把它遞解出境，將詛咒遣返原地！