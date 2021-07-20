曾被徵為隔離營的火炭駿洋邨，入伙不久即淪為垃圾崗。有居於一樓的住戶向本報投訴，5月遷入至今，窗前平台被海量垃圾「淹沒」，飯盒又有，啤酒汽水罐又有，舉凡想像得到的垃圾皆被人隨手拋下。可憐低層住戶「硬食」，至今未曾開過窗，擔心蛇蟲鼠蟻入屋之餘，更恐開窗揖疫，苦不堪言。

難道房署不知道問題存在嗎？當然不是，該住戶向房署投訴兩個月都不獲理會，惟有轉而向本報求助。結果《東網》刊出相關新聞後，房署即時有反應，派員將堆積兩個月的垃圾清除。這固然反映了東方第四權威力無遠弗屆，但同時反映了房署尸位素餐、胡混度日。一來，對住戶投訴置之不理；二來，公屋扣分制形同虛設。須知扣分制2003年已經實施，涵蓋28項不當行為，違例住戶當扣至16分或以上，租約可被終止。要是房署有法必依、執法必嚴，對罔顧公德的住戶鐵腕收樓，還有人敢造次嗎？

一節見則百節知。香港在回歸後之所以亂成一團，反中亂港勢力之所以無法無天，終致黑暴爆發，港獨野蠻瘋長，都是源於同一道理，就是港府從來沒有執正來做，從來都是有法不依、執法不嚴。姑息養奸的結果，必然是令惡疾積重難返。若非中央果斷推出《港區國安法》，單靠港府之力，亂象還不知伊於胡底。由此可見，香港號稱法治之區，其實最輕忽法治的恰恰是港府自己。當然，亡羊補牢，未為晚也。對付反中亂港勢力又好，對付無公德心的港人也罷，皆應依法治之。法例既已白紙黑字寫得清清楚楚，便應執正來做，依法追究，長遠更應配合國民教育及文明教育，務求令新一代港人守法知法，提升質素。