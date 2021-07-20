是否該打新冠疫苗，很多香港人至今仍為此而煩惱，過去因為研究數據不足，坊間亦多流言蜚語，使不少人徘徊瞻眺，裹足不敢前。最近，智利針對中國製科興疫苗發表了一份詳細報告，研究對象多達1,000萬人以上。這是一項在現實世界做的實驗，觸及面廣，取樣平均，追蹤時間長達半年，一次過解答了人們的不少疑惑。

第一個疑惑，是科興疫苗能否有效？答案是有，但成效不如西方的mRNA疫苗。科興對感染新冠病毒的防禦率是六成半左右，明顯低於西方疫苗達九成的比率。對預防住院及死亡，科興成效在八成半至九成之間，略遜於西方疫苗的九成以上。

第二個疑惑，乃科興是否適合60歲以上的長者接種？過去一直盛傳科興在老年層的實驗結果不足，一度使不少香港長者卻步，紛紛轉打德國製復必泰疫苗。智利的研究結果顯示，科興在老年層所表現的效果，跟年輕組別幾乎一樣。

第三個疑惑，是注射科興後出現嚴重副作用的情況是否普遍？據說，今次研究結果是讓人驚喜的。在約1,000萬個追蹤對象中，有一半即約500萬人接種了中國製疫苗，另一半則屬對照組。所有接種者之中，只有約2,200人反映有出現副作用，其中嚴重者122人。這數百萬個接種者當中，出現了15宗死亡個案，經研究後，12宗肯定是與疫苗無關，3宗未能確定，跟疫苗有必然關係的案例是0。醫學專家普遍認為，在副作用方面，科興的表現明顯比mRNA疫苗優勝。

不過，目前全球為禍最烈的印度變種病毒，卻沒有大幅度傳入智利，故中國製疫苗對變種病毒是否具良好防禦力，尚待進一步的研究。