「多識鳥獸草木之名」，原來不一定要讀《詩經》，睇《東方日報》一樣掂！本報關心時事關心社會，更關心你嘅健康！阿哥，唔單止路邊的野花不要採，路邊或者屋邨的野菇更不要採，否則分分鐘冇命！

本港連日下雨後，無論屋邨花槽、郊野公園甚至行人路邊，均見菇菌處處，雨後春筍就正，雨後多菇菌就危機重重、陷阱處處！過去5年發生至少15宗市民吃野菇後中毒個案，2018年更有人因而死亡。而去年9月，一名5歲男童和47歲女子進食喺公園採摘嘅野菇後，出現惡心、嘔吐、腹瀉等徵狀，要送院治理，幸無大礙，之但係一次意外足以致命，並非次次咁好彩。

本報記者日前巡視多區公共屋邨均見菇蹤，當中將軍澳翠林邨有多達30株野菇遍布山邊，既然曾有市民誤吃野菇中毒，有關屋邨理應張貼告示提醒居民咪亂採摘來吃，以免中毒，可惜記者見唔到有任何告示。記者從各區收集咗7款野菇樣本交予專家檢驗，證實當中5款屬毒菇，包括全世界導致最多人中毒嘅「綠褶菇」，近看或觸摸亦可致中毒，從圖片可見其體形龐大，高過一部手機，菇樣可愛，呃得吓人！

此外，記者又喺將軍澳發現一種體形細小嘅野菇「小皮傘」，外形酷似迷幻蘑菇。真嘅迷幻蘑菇含有裸蓋菇鹼和脫磷酸裸蓋菇素等迷幻物質，吃後有迷幻或興奮嘅感覺，惟此類迷幻蘑菇已被香港納入《危險藥物條例》管制範圍！總之，郊野、屋邨、路邊之野菇不要採，漁護署、房屋署宜多張貼告示，家有傭工嘅讀者，更宜把本報圖文並茂嘅毒菇頭版指示之，切勿貪免費採摘返去整味蘑菇炒雞柳，咁就認真磨碌賴嘢啦！