起底刑事化明日展開立法程序，政府將向立法會提交有關條例草案首讀，爭取在本立法年度內通過實施。毫無疑問這是遲來的春天，但遲到好過無到。

把個人資料和私隱在未經當事人同意下放上網絡，暴露在眾目睽睽之下，令受害人完全喪失私隱與尊嚴，安全受嚴重威脅，甚至連累與被攻擊的事件完全無關的家族、家人、朋友，以及從事的個人學業、事業和機構都受到廣泛的牽連。這樣毫無底線的攻擊、肆意抹黑和侵害、侵犯的惡毒性質，堪稱是道德法西斯式政治迫害。

其實起底只是惡毒攻擊的一個方面，違法者在起底的同時，必然會配合製造虛假的訊息和謠言去醜化和抹黑被針對的目標，誤導公眾視線，炮製輿論謀殺，製造更大的仇恨和迫害，從而進一步挑起群體更大範圍、更大規模、更深層次的打擊和傷害。因此，只打擊起底而不取締假消息是跛子走路。

迫害的例子多如繁星，某程度而言，起底加假消息的惡毒攻擊，比警員要面對面應付汽油彈的直接武器攻擊更恐怖、更防不勝防。個人資料私隱專員鍾麗玲稱，自2019年6月至今年5月底，私隱專員公署已處理逾5,000宗起底投訴。實際上真實的個案遠遠不止此數，原因是沒有法例支撐，往往投訴無門，白投訴不如不投訴。

遠的不說，就以奮勇止暴制亂的警察來說，被起底個人及家人者，豈止5,000個案。最經典的是在「爆眼女」激發仇警的最瘋狂時期，警員最怕受傷入院治療，最擔心得不到應有的、可靠的診治外，個人私隱還有可能外洩。基於此，當局必須盡快立法打擊和取締假消息，不能推卸說已有刑事罪行條例的煽動罪已足夠，便置之不理。