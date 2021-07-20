日前，九龍一個樓盤的兩房單位成交價高達5,000多萬元，以兩房單位計，貴絕九龍，甚或創下全港同類新紀錄。另一邊廂，現時全香港有超過11萬戶基層家庭、逾22.6萬人居住在「劏房」和「籠屋」，而部分單位並未按《建築物條例》等合法改建單位，衍生安全隱患，過去亦有火警致命事件。唐代詩人杜甫說「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，於國際都會出現如此扭曲現象，叫人情何以堪？

劏房、籠屋問題由來已久，不僅是租金上升問題，亦影響下一代的健康成長。政府上周首讀《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》，當中包括保障租客可獲「2+2」、共4年的優先續租權，規定租金加幅以15%「封頂」。這無疑是起步，惟香港過去10年的指數變動都有數年處於10%至15%，加上基層市民收入幾乎沒有增長，應訂定以10%為上限，亦是與房委會每兩年調整租金的上限看齊。鑑於法例生效前，劏房租金或會大幅上升，當局亦應盡快訂立「起始租金」，解決租戶面臨的困難。

但要解決房屋土地問題，繼續「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，實難以緩解積壓的結構性矛盾。近期有研究報告指出，本港「熟地」供應低，在政府賣地計劃中，可提供少於100個單位的「蚊型地」比例，在6年間由10%急升至40%；公屋方面，報告預計未來4年的年均供應量為21,800個單位，較《長遠房屋策略》目標落後28%；供應短缺亦帶來負面影響，市民不但愈住愈貴，更愈住愈細。

要解決問題，筆者認為政府須大刀闊斧增加土地供應，包括加快建設新發展區、鐵路發展項目、市建局項目、私人發展或重建項目，尤其應考慮增加「新田/落馬洲發展樞紐」的住宅用地，及發展北環線沿站土地。同時拆牆鬆綁提供便利措施，檢視現有諮詢、環評和法定規劃程序，加快落實規劃多年的新發展區項目如古洞北/粉嶺北新發展區、東涌新市鎮擴展區等，並精簡組織架構，參考新界拓展署的模式，成立專責部門領導新發展區項目，以壓縮土地發展時間。

此外，過渡性房屋可幫助基層輪候公屋市民的迫切需要，政府承諾在3年內興建1.5萬個過渡屋單位，並不足夠。另外，由於3年上樓即獲派公營房屋承諾未能兌現，增建公營房屋一直未達標，當局應增加過渡屋數量。近日有京官表示，現在大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、籠屋，全體市民都享有更加幸福安康的生活。中央已把近億山區貧困人民移居至現代化鄉鎮，改善其生活質素，有優厚儲備的港府為何不能？期望港府有堅決解決此問題的決心，盡早提出解決方案並訂立時間表，重燃市民安居希望。