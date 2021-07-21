正論：香港問題千萬緒　教師移民何足奇

甲之熊掌，乙之砒霜。《港區國安法》自去年6月底實施至今，社會大致回復平靜，這對於正常香港人而言，誠屬好消息，但對於「黃絲」來說，大概不值得慶賀。在這樣的大背景下，加上外國政府提供種種移民優惠「爭客」，新一輪移民潮由是湧現。最近教師也爭相移民，反映了大背景下眾生相的冰山一角。

香港中學校長會日前去信政府，促請當局了解港人移民原因。該會代表表示，移民潮下教師流失情況較以往嚴重，有學校因教師離職未能開設家政科，更有新聘教師臨時毀約賠錢離開，促請教育局調查全港教師人手和教師離職原因；又指教師薪酬較理想，仍未能吸引足夠人手，認為當局要了解教師的工作壓力來源；同時近年有關教師的投訴或因「社會情況」而增加，學校須花大量時間工夫調查，望教育局能為教育界遭攻擊抹黑適時發聲。

意在言外，教育界將教師離職、移民等原因，很大程度上歸咎於「社會情況」、「教育界遭攻擊抹黑」。所謂社會情況，大家都知是指反修例黑暴後，許多有份參與暴亂或發表不當言論的教師遭拘捕或清算，國安法生效後，港府再也不能姑息了事，至今已有數名失德教師遭釘牌，因而令教育界自覺工作壓力大增。教協一類團體發表類似言論已非鮮見，今次由中學校長會向政府發信，更見教育界真心覺得現時就業環境不及從前。問題是，港人移民以至教師離職，真的因為國安法是一條「惡法」、針對教師投訴大增而不得不走嗎？

眾所周知，本港社會撕裂，藍黃各走極端，國安法對於守法市民而言，是安定社會、防止暴亂再起的「好法」，惟對於崇洋戀殖、對國家有先入為主偏見、政治立場偏激的港人來說，國安法限制了許多從前理所當然的自由，他們覺得社會大不如前，有條件自然想走。尤其是英國容許港人在BNO簽證生效前以「LOTR」條款前往當地居留、讀書及工作，酌情安排入境至本周一屆滿，更加速港人出走決心，機場連日來人頭湧湧，這不是同時印證了香港是自由社會，去留悉隨尊便嗎？

教師也是港人一分子，也有選擇的自由，如果因為教師流失，便要教育局「為教育界遭攻擊抹黑」發聲，那麼，他們為何不要求教育局肅清誤人子弟的黃師，還校園以安靜書桌而發聲？黑暴一役，有近4,000名學生被捕，前途盡毀，反而荼毒學生的黃師大多安然無恙，只有寥寥數名教師被釘牌。如果這樣都會對教師構成壓力，家長擔心子女誤入歧途的壓力又有誰人關心？

當然，港府施政無能，別說教育界亂象叢生，司法、醫療、安老、住屋以至抗疫等等，無一不是一塌糊塗。英國政府今年首季已收到3.4萬宗港人移民申請，料上半年會超過5萬宗。哀莫大於心死，無能政府「趕客」，恐怕這才是港人蟬過別枝的真正原因。