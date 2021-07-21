產評：疫襲全球未斷尾　債息復挫大凶兆

Delta變種病毒迅速在全球擴散，不但亞太多地疫情嚴峻，就連歐美的染疫人數亦再度飆升，若持續惡化，足以打沉世界經濟復甦。在避險情緒升溫下，氾濫的市場資金湧入美國債市，推高債價而令債息急挫，完全有別於通脹升溫會帶動債息上揚的傳統智慧，預示苦日子還在後頭。更令人擔心的是，資金輪轉會令本已高危的股市難避「地心吸力」，難怪多位著名專家連番預告史詩式大冧市將至！最慘是各大央行早已濫發鈔票，貨幣信用插水，銀紙不值錢，若經濟再陷蕭條，難力挽狂瀾於既倒。

一般而言，若市場預期通脹升溫，債息會隨之上揚，以反映央行加息預期。然而，即使在變種病毒未肆虐前，美債息近月已不再跟隨通脹向上，除了投資者，就連資深專家也摸不着頭腦，只能辯解為通脹升溫是短暫，惟遭受多方質疑，惹來部分分析員警告投資者要盡早沽貨。詎料如今全球疫情又再告急，債息變得更低殘，意味市場傾向相信經濟受損的程度會高於通脹預期，本以為可押注再通脹概念、看好金融股等復甦題材、並看淡美元走勢的一眾大戶，近日顯然在債息急挫之下，統統要為錯估形勢而付出代價！

更重要的是，美債息「異常」下滑令股市顯得危如累卵，正是市場驚恐的重點，皆因這預示着對變種病毒的悲觀預期。以目前形勢推斷，變種疫襲有兩個結果：一是染疫人數雖多，但重症及死亡率低；二是染疫人數與重症的關連度高。一旦是前者，全球政府尚可應對；若然是後者，幾可肯定救市技窮。故此，市場期望看到的是美國10年期債息平穩，一旦跌得太殘，即證明央行難按部就班收水，反映疫情恐失控，經濟前景差必然礙及企業盈利，成為股市的「奪命殺手」！

現時局面實在有別於2008年金融危機，當年「震央」是美國次按，而新興市場能維持活躍度，支持全球；如今疫情逾年仍揮之不去，部分國家為生計而冒險重啟經濟，致使確診難斷尾，引發病毒再變種機會大增，實在有引爆史詩式資產爆泡之虞！如是者，中國早已主動為市場去槓桿，盡量在這場世紀大冧市來臨前及早截斷外來風險傳導，確保經濟持續發展。

誠然，面對如斯亂局，就連資深投資者也接連因錯判形勢而損手，投資者要了解金融市場對疫情的估算，宜多關注美債息去向。