神州觀察：規劃建設不合理　化工災難累百姓

江西贛江會昌縣村民近日在農田幹活時突然聞到刺鼻惡臭味，50多人出現頭暈、嘔吐、暈倒等不適症狀，並有人嘴巴、喉嚨出現潰爛，悉數送院搶救；該氣體更導致400多畝農作物不到20分鐘全部枯萎。事後查實，這場無妄之災源自附近一間化工廠有毒氣體洩漏。涉事化工廠被指建在距離農田不到200米、離村民的房屋也只有600多米處，這樣的規劃布局顯然極不合理，為何能夠建成生產？

本次受影響村落又被指處在化工廠的下風口位，無疑是相關選址布局中的又一大忌；當地應急管理局表示，會就事故原因及化工園區所有企業和周邊環境展開全面排查，但人們更想知道的是，有關當局事前幹啥去了？化工廠如此接近農田民居，規劃布局如此不合理，當初怎就能通過層層審批，相關規章制度何在？安全底線何在？應該說，自從當地政府拍板同意在此建立化工廠開始，便已埋下了安全隱患，禍及無辜村民乃是遲早的事，哪需事後裝模作樣去查？

內地化工產業像這般比鄰而建、深入居民區的危險做法可謂由來已久，並一再被大大小小的化工災難事故所證實，包括兩年前發生在江蘇響水的化工廠巨爆、2015年天津港大爆炸、2010年江蘇南京地底丙烯外洩爆炸等，動輒距離民居、學校、超市只有數百米，而爆炸破壞力通常可達數公里之遠，豈非天天讓民眾頭頂「化工炸彈」、腳踩「化工地雷」過活？化工企業亦不應設在近水源的江河湖海旁邊，像福建泉州那起「碳九」洩漏事故便是典型例子。

另一種情況則是，早年一些舊有化工產業本來布局合理，選址市郊或城郊而建，不過隨着城市化進程加快，這些地方也都成為城市繁華地段，使得原本的安全緩衝地帶不復存在，而這同樣反映出城市總體規劃布局的失當問題，背後更凸顯各地方政府只顧經濟發展，罔顧民眾生命財產安全的赤裸現實。亦正因如此，近年不少地方都有民眾發起抵制運動，抗議反對設立一些存在安全隱患或污染嚴重的化工項目，惟胳膊始終擰不過大腿，很多時候只能被迫就範。

除了規劃建設方面的硬傷，有些化工災難的形成，則與企業經營者的無視安全法規、唯利是圖本性有關。可以見到，不少出事化工企業都被指屢有違規，劣迹斑斑，或為節約成本而不肯添置基本安全裝備，首當其衝被連累的更是諸多工人；結果有的被批我行我素，有的遭不斷罰款，有的還被追究刑責，卻仍難有效遏止事故發生，說明相關監管處罰力度十分不足，必須加強。