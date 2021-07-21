功夫茶：分區停泊終擱置　魚骨藍圖可借鏡

眾聲喧嘩！有時落得一個「嘈」字，最終回到起步點。呢，有關避風塘泊位長期不足問題，政府尋日回覆立法會文件時話，嘗試喺香港仔避風塘劃出5%區域，推行船隻分區停泊，但漁民團體認為試點太小、成效有限，未能達成共識而拉倒！功夫茶一早已批死：「速度」兩字已喺香港絕迹，再不改善，施政只有一味原地踏步！

議員早已指出，現時避風塘與碇泊處有幾大問題。首先係小船喺碼頭上落後未有適宜嘅繫泊設施，過往因而發生不少意外，好似「火燒連環船」便一再發生；其次，依家避風塘未有分區，貴價遊艇與工程船、漁船同泊，容易碰撞惹起紛爭甚至對簿公堂；第三，避風塘一直沒有增加數量，令市區嘅避風塘過分擠迫，政府只增加喜靈洲避風塘泊位，卻因位置偏遠，連遊樂船都唔會停泊，遑論每日出海嘅漁船。你話呢個政府係唔係至叻周身郁，扮忙碌？

本港漁民一直愁對避風塘停泊位不足，運房局回應議員質詢時就話，根據2017年預測，香港水域內嘅整體避風泊位供應，足以應付2030年嘅需求；又話海事處已於去年8月展開新一輪嘅定期評估，預料評估可於2022年下半年完成喎！阿哥，做個泊位供求評估都要死拖爛拖，有冇搞錯？

「智者離路而得道，愚者守道而失路」。意思係聰明人懂得變通，是以能找到更好嘅道路途徑；死蠢者就死守着一條路，因而失去可以通達嘅道路。呢兩句不正是香港近年推行政策路路不通嘅寫照？有議員就警告政府要積極物色停泊試點，否則問題積重難返！阿哥，本報有見避風塘亂象叢生，老早已獻出藍圖，發現大埔吐露港海灣甚適合設置魚骨形碼頭及泊位，更建議尋覓水域興建整齊有序嘅魚骨形泊位，畀大量船隻停泊，好過依家有14個避風塘卻無王管而立立亂，甚至打風都冇船肯泊！政府無能又不聽東方獻計，結果就落得濕滯現眼前！施政有如50年便秘——谷極唔通！

呢個魚骨形碼頭藍圖一出，各界稱善，認為可以一次過解決好多問題。為令藍圖盡善盡美，東方再進一步作出多項建議，例如泊位間需有一定距離，以便滅火輪可暢通無阻入火警現場；同時增設消防警報系統，一旦發生火警，系統會自動灑水，並可即時抽取海水救火等。此外，碼頭內設備齊全，有多層會所、商場、停車場及辦公室寫字樓。一個如此賞心悅目、做足100分嘅藍圖，港府若然走寶不採納，正應了古人所說乃不祥之兆。所謂「得萬人之兵，不如聞一言之當」，醒吓啦！