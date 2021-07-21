伊朗的去向決定中東局勢，也左右全球大勢變化。

伊朗若加入俄羅斯主導的歐亞經濟組織，反映俄伊全面合作。但似乎俄伊關係過於親密，不利兩國的外交發展。伊朗的另一選擇是加入中俄聯合主導的上海合作組織，變成中俄伊3國合作。而上合組織中，亦有多個歐亞經濟組織的成員國，二者有相當的重疊。但上合組織的規模與覆蓋更大，成員國有中、俄、中亞4國（烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克斯坦），還新加入了印度與巴基斯坦。此外，還有4個觀察國，6個對話國。

在幾年前印巴加入時，作為觀察國的伊朗便申請成為正式成員。俄羅斯大力支持，只是中國猶豫、抗拒。主因是中國會懼怕美國的制裁，所以連與伊朗貿易也不敢推展。近兩、三年來中國已開始消除對美的恐懼，敢於據理力爭，也開始在國際上與美國對抗。近月更與伊朗簽訂25年的長期合作協議，只是協議內容還未敲定，似有觀望歐盟與伊的核武談判。但剛剛歐盟願以數碼歐元與伊朗貿易，中伊亦計劃擴大人民幣的使用。中國應不會再猶豫抗拒伊朗的身份轉正。俄羅斯還是大力支持促進，反映出俄羅斯在美軍撤出阿富汗之後在中東、中亞的大戰略。印度可能反對，但印度亦想與伊朗合作在阿富汗發展，未必會依美國的慫恿來反對。

決定一票在於中國。中國是否願意面對美國的制裁，還會否對與美和好存有幻想呢？內地媒體上有不少批評俄羅斯對美強硬的言論，也有不少貶低俄羅斯發展的，這些多是政治右派的自由主義主張者。本來是親美，但在中央政策底下，不敢親美，轉而貶俄。可惜它們的褒貶都屬空話，絲毫沒有現實的分析，更不懂歷史和地緣戰略，只是民主、自由的空洞概念的廢話。

伊朗若與中俄合作，印度不敢妄動。中東南亞歸心，如沙特阿拉伯、埃及、卡塔爾、巴林都申請成為上合組織的對話夥伴，上合組織正從中亞、南亞擴大至中東，現有觀察國和對話夥伴還有蒙古、白羅斯、土耳其、阿塞拜疆、亞美尼亞、柬埔寨、斯里蘭卡，聲勢浩大。若伊朗成正式成員，上合組織便可成亞洲重要的合作平台，對抗美國組織的破壞世界和平的陣營。