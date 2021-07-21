香港反對派最愛把國際標準掛在嘴邊，然而崇尚甚麼標準，他們是有自己標準。有利於反中亂港，他們就拿來；不利於他們，就視而不見、裝聾作啞。這些年他們反中亂港、發動暴亂已直接取法於恐怖主義，已成恐怖主義行為，他們自然不理會有關恐怖主義的國際標準，更不會承認干犯恐怖主義罪行。

今日柳扶風就當「文抄公」，抄一段聯合國安理會第1566（2004）號決議中有關恐怖主義的國際標準，讓大家看看他們發動的反修例暴亂和最近的恐怖活動，是否干犯恐怖主義罪——「以在公眾或某一群體或某些個人中引起恐慌，恫嚇人民或迫使政府或國際組織採取或不採取行動為宗旨，意圖造成死亡或嚴重身體傷害、或劫持人質的犯罪行為，包括針對平民的此種行為，均為有關恐怖主義國際公約和議定書在國內界定的犯法行為。」

歐洲議會、英、法國家制訂的相關法案規定，任何人公開為具體和不具體的恐怖主義行為辯解，即屬犯罪。香港反對派在反修例暴亂中以及最近香港大學學生會評議會，還有一些法律學者對最近銅鑼灣兇徒刺警後的相關表現，可說都已觸犯了這些恐怖主義的「國際標準」，更不要說《港區國安法》了。

香港警隊國安處日前大舉搜查香港大學學生會及校園傳媒辦公室，帶走大量證物。今次港大學生會評議會就「衰」在為暴徒「哀悼」，讚美暴徒「作出犧牲」，美化暴力，宣揚恐怖主義。消息指經搜查，警方已取得名單通知各口岸嚴密監察，防止有人外逃，協助外逃者也將被嚴正執法。毫無疑問，在香港暴亂以及今次兇徒恐襲中，一直有人宣揚「襲擊政權及警察並非恐怖主義」，香港大學學生會組織在宣揚「港獨」時也時常鼓吹要「勇武抗爭」，為港版顏色革命使用暴力、殺害警察和恐怖主義行動美化開脫，這些都在法網籠罩之下。