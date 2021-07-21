俄羅斯總統普京指出，無論美國對俄羅斯進行任何制裁和恐嚇，俄羅斯都在發展，因為俄羅斯經濟已經適應制裁壓力，制裁甚至推動一些領域的發展。其實這番話更適合由中國人來說，這些年美國針對中國的各種制裁不計其數，被列入黑名單的官員和企業厚如電話簿，但美國並沒有達到任何目的，中國照樣向前發展，甚至發展得更好。

最無聊的是，日前美國除了宣布制裁7名中央駐港機構官員，還發出所謂「營商警告」，呼籲美國企業撤港。這恰恰證明老美黔驢技窮，制裁無效，只能靠嚇，再也變不出其他花樣。實際上，制裁固然是一張廢紙，靠嚇更是一廂情願。香港美國商會發表聲明指出，香港作為國際商業中心，仍有關鍵的角色可扮演。這分明是與華府唱反調，香港美資企業達1,400多家，有的已在此扎根數十年，如果無利可圖，早就自動撤離了，根本不需要華府提醒。他們不想離開香港，說穿了就是不願放棄中國市場。

要知道，中國不僅是世界上最具經濟活力和潛力的市場，而且是最快控制疫情恢復正常運轉的國家，反觀歐美國家暮氣沉沉，至今依然無法走出疫情困境，美資企業在商言商，除了留在香港和進軍內地，還能撤到哪裏去？早前香港美國商會曾煞有介事進行調查，聲稱有42%美資計劃離開，這顯然是自欺欺人，所謂的離開只是直接進駐大灣區。美國財長耶倫日前坦言，前朝政府向中國商品徵收關稅，直接損害美國消費者利益。這才是老實話，美國唯我獨尊，動不動對別國揮舞制裁大棒，結果往往弄巧成拙，自己才是最大受害者。尤其是面對中國這個龐然大物，美國的制裁愈來愈像笑話。