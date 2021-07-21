政府高層早陣子大執位，鄧炳強更上一層樓，出任保安局局長後，便定下未來工作重點，特別提到今年要推進幾項法例修訂，包括有關酷刑聲請的（《2020年入境（修訂）條例草案》），各界表示支持，因為假難民禍港多年，當然希望可以盡快解決，以鄧炳強當年出掌警隊便迅速處理黑暴的效率，如果其他政府部門可以配合，應該可以大大減低假難民問題。

相信沒有人想浪費公帑養一群治安毒瘤。假難民在自己家鄉都是亡命之徒，千方百計來到香港搵快錢，濫用免遣返聲請程序，拖延留港，他們有的做黑工，搶走本地工人飯碗，例如本報早前揭發的送外賣假難民團隊，有的姦淫擄掠，無惡不作，加入黑社會作奸犯科，對市民造成無處不在的威脅。

除了破壞治安，亦構成沉重的財政負擔，過去相關支出便高達60億元，新一個財政年度用於免遣返聲請人的開支最少9億元，比「倒錢落鹹水海」還差，是個公帑黑洞，港人在疫情下亟待救援，政府自己財赤千億，泥菩薩過江，自身難保，還想打救萬名假難民罪人？

假難民有風使盡𢃇，甚至申請法援作聲請案司法覆核，相關法律費用支出急增，2020-21年度達3,400萬港元。即是用港人的血汗錢自己打自己，法援署到底有沒有做好把關工作？

另外，司法部門又是一副按章工作的模樣，情況十萬火急，官大人慢條斯理，沒有見大動作加快處理相關的覆核案件，相信沒有十年八年也難以完全清理積壓的案件，更加多藉口給假難民留港，即使修例給予入境處更多的權力，但最終也要其他部門合作，才可以解決這個纏擾多時的燙手山芋。