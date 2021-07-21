香港比世界上其他地區有更優厚的條件、富足的財政，有祖國作強大靠山。政府得以在社會上投入大量資源，2021-22年度，教育預算達1,007億元、社會福利1,057億元、衞生959億元，公務員薪酬及有關開支總額，在2019-20年度就達1,356億元。養兵千日，用在一時，如今政府要積極採取行動抗疫「清毒」，協助滯留海外港人。

香港公職人員系統剛進行「清毒」。在2019年，有公務員參與黑暴，涉嫌違法，區議會選舉出現嚇人結果。所幸，在《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》生效後，百餘名公務員因不願效忠而被辭退，然後又有超過200名區議員請辭。經過一輪改革後，已把明顯的「港獨」分子清除出公職人員隊伍，而暗藏的還要一段時間去清理。

筆者建議政府要設定通關目標，制訂系統計劃，採取措施來爭取通關，但可惜都沒有得到落實。特首回應說需要條件，正如對23條立法，她說需要氛圍，但無論條件還是氛圍，都同出一轍，這需要自己爭取，不能依賴他人！

政府不能再聽天由命，若要與內地通關，就必須果斷行動，採取強制措施如強檢、強種、禁足、健康碼、禁外飛來就是必須。至於很多在英國的學生和家長反映，英國政府搞不定疫情，而由於熔斷機制，許多學生和家長困在英國，對此我們就要採取行動。香港在海外的經濟貿易辦事處有13個，貿發局也於全球50個商業中心設有辦事處。這猶如一個小型外交/涉外協調系統，平時推動香港經濟，在疫情時有必要配合抗疫工作，協助滯留當地的港人。養兵千日，用在一時。筆者認為有5件工作可考慮去做。

一，在海外尋找安全庇護點，安置滯留港人，確保起居飲食，學習內地支援武漢方式，盡可能提供幫助；二，做好聯絡工作，了解服務對象有多少？有甚麼樣的需求？如何跟進服務；三，提供醫療資源，在可行情況下在當地尋找醫生幫手；四，為滯留港人接種檢查和疫苗接種；五，香港在祖國支持下，申請祖國外交系統的強力支援，急市民之所急。香港的海外系統是時候發揮作用，為市民服務。同時，要加強宣傳，務求達到預期效果，更會振奮人心！