自《港區國安法》生效以來，累計有13.87萬人經機場淨流出香港，外界將之解讀為評估港人移民潮的指標。英國的LOTR移民計劃於本周一屆滿，連日來更出現逼爆機場趕移民的一幕。然而，黑暴高峰期不是號稱有200萬人上街支持嗎？黃營不是一直高調放言起碼有200萬人投奔西方自由國家嗎？卻原來移民人數可能不過十多萬，委實令人失望。

香港人口750萬，別說只有十多萬人移民十分小兒科，即使真的走掉200萬人又如何？香港地少人稠，許多社會矛盾正是資源不足所致，一旦香港人口跌至550萬，由公屋到教育再到醫療無不「鬆動」得多，爭拗也少得多。再說，在粵港澳大灣區的國家戰略背景下，中港融合是大勢所趨，有人走自然有人來，中國14億人口，要補充香港人力有何難？

明乎此，香港中學校長會煞有介事去信政府，促請當局了解港人移民原因，便顯得小題大做。該會表示，移民潮下教師流失情況較以往嚴重，有學校因教師離職未能開設家政科，更有新聘請的教師與學校簽約後毀約賠錢離開，促請教育局調查教師離職原因；又謂近年有關教師的投訴增加，學校須花大量時間工夫調查，對於教育界被無理抹黑和攻擊，希望教育局能適時發聲。

嘿嘿，香港是自由社會，去留悉隨尊便，教師當然有選擇權，何況至今未聞有學校因為聘請不到教師或教師流失而要摺埋；至於外界對教師的投訴是否無理，正常市民心中自有一把尺。最近警方破獲的「光城者」恐怖組織，金主便是一對任職大學及中學的教育工作者；更別說黑暴期間，不少教師淪為暴徒被捕。從香港中學校長會的言論可見，教育界至今仍欠缺自省能力。