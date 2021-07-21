有一位樂壇天王剛開完9場演唱會，卻因為牽涉政治問題而惹起風波。導火線是他在演唱會的螢幕上打出一句話：「萬一怪獸打不完，你會不會留在地球上陪我？」話中是何含意，天王沒有解釋，「黃絲」陣營卻如獲至寶，奔走相告。他們開拓無限想像空間，認為「怪獸」是指「黑警」或親共者，地球則代表香港。天王的意思應該是，「如果黑警打不盡，你們還會堅持留在香港嗎？」

部分親共者聞訊後怒不可遏，要求天王盡快澄清，否則內地傳媒應予以全面封殺。其實，這位天王素有「金句王」之稱，他的所謂金句，有些甚至不大符合語理邏輯，講出來可能只是為逗趣，你若是太認真看待，便輸了。要是凡事上綱上線，那我也可以告訴你，天王今次演唱會邀請的嘉賓，第1位姓林，第2位姓鄭，第3位姓林，第4位姓鄭，併起來便是林鄭林鄭。然則，是否代表他就是特首林鄭月娥的粉絲呢？

黃絲分子走到末路窮途，無計可施，有時候用精神勝利法聊以自慰，就由得他們吧。「藍營」中人卻不要把自己也弄得神經兮兮，聽見風就是雨，終日總是想着要揪鬥這個，揪鬥那個，否則獅山腳下便難得安寧。

文化大革命時有廠商生產一批運動鞋，鞋底有三條橫紋，三橫中間有一條豎紋貫穿，用以防滑。有人便自作聰明，說三橫中間加一豎，形狀有點像毛主席的毛字，那豈非把主席踩在腳下！結果整批鞋子被銷毀，廠商也受嚴懲。社會一旦投入狂熱鬥爭中，人們就容易頭腦發熱，再發揮無窮想像力，老是覺得四周鬼影幢幢。文革距今不遠，我等應引為殷鑑，切勿重蹈覆轍。