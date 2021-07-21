英國喺19日如期解封，取消針對新冠肺炎嘅限制措施；從電視螢幕可見，解封後嘅倫敦夜店重開，不少男男女女在夜店來個報復式狂歡，不戴罩熱情近距離攬腰磨面勁歌狂舞，彷彿末世下得以再度重生！

老朽之前說，英國喺抗疫方面較寬鬆，英相更被嘲為佛系抗疫。據悉，至少有兩萬名可能染上印度變種病毒嘅旅客從印度抵達英國。英國《新政治家》懷疑，英國當局為保護經濟而選擇犧牲公共衞生，印度變種病毒很快將蔓延英國各地。專家警告在全球化時代下，病毒和其他致命威脅很容易衝破邊界，席捲全球。為此，必須加強國家和全球抵禦流行病嘅能力。

英國喺5月份每日新增個案低於1,700宗；英國政府亦急不及待分階段放寬防疫措施，譬如有限度重開酒吧、恢復堂食，加上歐洲國家盃盛事，凡此種種令本已防疫意識薄弱嘅英國國民更加鬆懈，上周六即17日新增確診人數又彈上逾5萬宗！可見變種病毒Delta持續肆虐！

此外，即使打咗疫苗針，一樣會中招，呢，打咗兩劑阿斯利康疫苗嘅英國新任衞生大臣賈偉德就中咗招啦！英相約翰遜解封前曾豪言要「與病毒共存」，把新冠肺炎視作一般流感，老朽在此寄望天佑英國！祝佢好運！

英相約翰遜好辯，並不大聽意見，較早前有千多位科學家聯署，批評解封太危險，其中美國免疫學者海瑟廷警告「根本就係預謀殺人」，認為解封政策會導致成千上萬人死亡，堪稱災難！有道是：「小人溺於水，君子溺於口。」小人喜歡水卻容易溺於水，君子喜歡議論則容易溺於口才。好辯嘅約翰遜會溺於口才嗎？大家不妨拭目以待。