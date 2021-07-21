一群殺人不眨眼的江洋大盜，某天包圍一座香火鼎盛的寺廟，欲強攻無從，又怕人嘲笑無能，於是用大聲公喊話：「現已包圍全寺，實施制裁，禁止全寺僧侶，不得酒肉。」善信聽到惡言警告也莫名其妙，丈八金剛摸不着頭腦。眾僧侶則雙掌合十：「善哉！善哉！」江洋大盜枉作小人，自討沒趣。

拜登不知善忘與否，在疫情包圍下無法周遊列國，惟坐困白宮搞搞新意思。創作一則又一則美式幽默爛Gag搞笑，娛樂那些已愁眉苦臉「新八國聯軍」領袖。繼「制裁僧侶不准酒肉」後，又別出心裁炮製了新的冷笑話。

話說又有一班游走江湖的跨境大盜，包圍了某個繁榮市鎮，久攻不下，木馬屠城的詭計也不奏效，於是轉用謠言攻心法，煽惑城內商賈不安，散播極權恐怖，沒民主自由，限制多多，早走早着。可是城內商戶生意滔滔，其門如市，金股齊升，地皮有價有市，生意人心水最清，都是拜金派而非拜登派，資金源源不絕湧入，豈有棄城不賺之理，一於當那群江洋大盜發噏風。

兩則美式幽默小笑話都有現實世界的真實故事印證。上周美國政府宣布，加碼制裁中央政府駐港聯絡辦公室7名副主任官員，為因他們忠實執行中央政府柯打、貫徹國安法、協助港府和港人穩坐釣魚船，而全面制裁他們涉美所有投資、交易、金融、儲蓄、出行等等活動。除了予人夜行人吹哨的感覺外，便讓人看到美國政府已黔驢技窮了。更令人噴飯的是，拜登政府竟然警告美國在香港的投資者早走早着，豈料他們都不是拜登的崇拜者，而是拜金主義忠實信徒，香港美國商會高調聲明話香港有金執，不傻也不走！