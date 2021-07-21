較早前，走過新落成的港鐵宋皇臺站，看到建站時所出土的宋元文物，忽然想到過去10年的考古工作一直由本地主導完成，不得不讚嘆香港本身有多元化的人才。

今天適逢是文憑試放榜日子，年輕人不妨多考慮各種可能性，不一定要跟從前人步伐，向個人興趣潛能發展絕對不會是壞事。

將考古工作和青年選科作為關聯，是記起去年內地有一名高考狀元事迹。事緣該名高考生取得極佳成績，並希望報讀北京大學考古學，但考慮到該門專業的出路就業以及其本身家境狀況，因而就此卻步猶豫不決。最終，國內考古界的眾人皆送上不同鼓勵，其中就有所謂「入行大禮包」，當中包括各類書籍及考古用品，令其決心報讀自己最感興趣的科目，成就出一件美談之事。近日，有位剛博士學位畢業的年輕人跟我分享，指不同學科其實是相通互補，跨學科研究也愈來愈普遍。

由此引伸，在本科時就讀的大部分專業，最終也不會相差甚遠，反而在讀書時培養理性及批判思維才更重要。更進一步的是，許多實際技能真的需從實踐中體會，故年輕人不應畫地為牢，以為升學是一切，又或受到本科的選擇而限制將來就業的出路。

於未來日子，大灣區將使粵港澳三地有更密切融合，但有人又會質疑既然日後皆有內地人才來港，香港又何需要求多元的人才培養？倒不如，直接按照已規劃好的方針，專注訓練金融業或商業人才，以鞏固香港作為金融中心地位。不過，此種論調是否有利於香港或整個大灣區可持續發展，就有值得討論的空間。

古語有云「君子不器」，就是做人不宜像器具般只限有特定用途。不管做人也好，城市發展也好，都應多元並向而行，打從開始就過於死守某種事物，難有好的結果。的確，未來融合後不同的內地人才來港，對我們絕對是好事，但同時香港的人才也能到內地尋找發展空間。融合的真正意義，就是人員流通無阻，關係緊密而不可分開。

無疑，現時年輕人回內地升學是較十多年前普遍，亦有較多資訊可作參考。事實上，學生回內地生活就讀，有助認識方方面面的國情，必然對未來融合有更充足的準備。與此同時，內地科目亦較香港多元化，部分「冷門」的專業就如上述的考古學，又或氣象學、天文學等，皆可在內地找到相應的大學學院。

話說回來，有些人已感到過去的黑暴和疫情，耽誤近數屆學生的學習。就此，寄語考生即使成績如何，也需用正面的行動及不屈不撓的精神，向外界展示他們己身的能力，找到適合自己的方向，沒有因環境的轉變而虛度光陰。