功夫茶：種植樹木不得法　塌樹事故梗係多

每逢風季雨季，塌樹必然係「例牌菜」！2018年超強颱風「山竹」吹襲時，塌樹逾6萬宗，認真誇張！呢，3號波高高掛時，20號星期二，牛池灣有株約10米高嘅大樹冧咗，壓毀鐵絲網橫亘路上，幸無傷及途人！之前一日，歌和老街近根德道交界一棵大樹，疑不敵強風冧下撼欄壓車，又係天佑香港，大話夾好彩，冇搞出人命！

港府吹噓塌樹數目唔算多，係就要高歌飲番杯咯！根據發展局回覆立法會議員書面質詢，過去3年因樹木倒塌引致事故傷亡率為6.7%，因冧樹而阻礙交通嘅個案一年間增加74宗；壓毀車輛、建築物等設施亦於一年間增加56宗。樹木倒塌引致人命傷亡，講真，一宗也嫌多。過去3年就曾發生一宗致命事故，而其他受傷事故則合共發生58宗。

嗱！睇番詳細數字吖，因塌樹而阻礙交通個案由2019年嘅35宗，大增至去年嘅109宗；而導致壓毀車輛、建築物或其他個案，亦由2019年嘅81宗，增至去年嘅137宗。阿哥，有關意外明顯增多，而根據紀錄，當局巡查樹木嘅次數和棵數均減少，尤其巡查樹木棵數，由2019至2020年度嘅約97萬棵，下降至2020至2021年度約94萬棵。即係睇少咗成3萬棵，走漏一棵有問題嘅樹，若然真係冧咗，分分鐘搞出人命㗎！

過去幾單塌樹死人，歸根究柢，就係冇妥善管理樹木，而且管理樹木部門多籮籮，漁護署、建築署、渠務署、路政署、房屋署、地政總署、康文署、水務署，各有各嘅管轄範圍及職責，而「樹木辦」卻有責無權，只扮演「統籌」角色，諗都諗到，真有事故，咪又係你推我讓，「好好好，睇唔到」！

冧樹傷人甚至殺人，表面係天災，之不過諗深一層，又係人禍！古人說，妖由人興，皆因妖異禍變常因人嘅行為違背常道而產生；而為政，最怕善惡不分和不聽忠告。各位街坊，本報關心社會關心民生，眼見塌樹阻路甚至搞出人命，禍及市民無辜；而主因係樹木規劃不周有以致之，東方為此曾多次獻上「路邊樹木種植理想藍圖」，建議馬路與行人路旁嘅植物栽種要有規劃，在距離道路最遠一行，譬如相距6米，便應種植只生長至5米高嘅大樹，即使樹倒下，與道路仍有一米距離，不會傷及無辜！而中間一行應種植高兩米嘅矮小灌木，以免阻行車視線，即使冧樹阻路也不致危險；至於靠近道路一行，可以小花及草皮點綴。整個設計天衣無縫，極盡視線之娛。當然，最重要係安全！政府各部門與其各自為政，倒不如為東方所獻藍圖打拚！