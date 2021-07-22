正論：外防輸入大漏洞　本地清零有何用

「外防輸入，內防反彈」是內地抗疫成功的關鍵，港府拾人牙慧，將口號叫得震天價響，可惜虛有其表，不僅外防輸入形同虛設，變種病毒更是來勢洶洶。連日來本港都有變種病毒輸入個案，昨日兩宗更涉及豁免檢疫的外交人員家屬，他們在家居隔離期間疑遊遍港島及離島旅遊景點，埋下社區大爆發的風險。港府開門揖疫又拒絕吸取教訓，即使本地連續44天零確診也是徒然。

本港昨日新增5宗新冠病毒輸入個案，本地則繼續零確診。其中兩名患者分別是11歲男童和13歲女童，早前由沙特阿拉伯抵港，屬豁免強制檢疫的領事館人員，消息指兩人均是領事的子女。他們於本月16日由沙特阿拉伯抵港，在太古城唐宮閣居所隔離，第3日樣本驗出新冠病毒。女童於17日出現病徵，並驗出變種病毒L452R；男童則沒有症狀，有否變種病毒仍待化驗結果；另一名由孟加拉抵港的患者亦同樣驗出帶有L452R變種病毒。

最令人惴惴不安的是，該對原應接受家居隔離的小姊弟，疑違反《預防及控制疾病條例》，到港翌日已先後到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站。這些都是本港知名旅遊景點，就算目前人流不算太多，亦有遺下傳播鏈的風險，惟領事人員及家屬享有外交豁免權，不僅獲豁免強制檢疫，涉違檢疫令亦可獲豁免起訴。更有甚者，此前亦有由法國經卡塔爾抵港男子確診感染變種病毒，該男子已接種兩劑復必泰疫苗並驗出有抗體，抵港後穿梭港九高級場所。僅上述3人，港府已需將10個指明地點納入強制檢測公告，變種病毒距離社區大爆發可能只有一步之遙。港府中門大開，不是將港人置於高風險是甚麼？不是將清零的努力付諸東流是甚麼？

這樣說絕非無的放矢。外交人員獲豁免檢疫本來就不合理，正如港大專家何栢良指出，病毒不長眼睛，領事一樣有機會受感染，容許有關人士在人口密集的家居隔離，一旦病毒傳播開去，後果不堪設想。過去亦已證明家居隔離成效不彰，建議從高風險地區來港的特殊人士亦須要接受閉環式管理，確保病毒不會帶入社區。

事實上，豁免檢疫入境一直是本港疫情無法止息的最大漏洞，去年第3波疫情持續不退，正是港府豁免海員、機師、機組人員檢疫所致。後來雖然亡羊補牢，取消上述群組免檢入境，但又繼續留有缺口，依然准許某些特殊人士免檢入境。第4波疫情由尼泊爾群組引爆，當中便包括尼國領事館職員，加上最近接連有美國外交人員在港確診，教訓極之深刻，為何港府總是拒絕吸取教訓？

專家不下多次要求港府防疫從嚴從緊，奈何言者諄諄，聽者藐藐。現時除了外交人員獲豁免檢疫，銀行業、保險業和證券業機構及本地上市公司高層人員等，同樣獲免檢入境，港府美其名曰要確保國際金融中心正常運作，但去年當局豁免海員、機師強制檢疫時，不是同樣振振有詞表示有實際需要嗎？結果如何，有目共睹。

更何況，外防輸入的漏洞豈止這些，例如「熔斷機制」必須在一定天數內有一定數量的乘客從同一地區抵港驗出帶有變種病毒才會啟動，變相讓變種病毒有機可乘，早前印尼有大量入境外傭被驗出帶有變種病毒株，足證熔斷機制不切實際；至於近期啟動的「疫苗氣泡」，容許接種疫苗的抵港人士縮短檢疫期，亦隨前述的經法國抵港男子染疫，而證明疫苗並非萬靈丹。防疫漏洞就在眼前，港府依然無動於衷，如果本地清零的成績一鋪清袋，港府便是罪魁禍首。

顯而易見，目前最大危機來自輸入個案，免檢措施猶如無掩雞籠，變種病毒勢兇夾狠，要是病毒在社區落地生根，以港府抗疫之一塌糊塗，香港絕無勝算。雖然本地已連續個多月零確診，但社交距離依然不能放寬，絕大部分食肆依然只能維持4人一枱，商界繼續奄奄一息，更別說和內地及澳門通關無期。由此可見，港府再不改變把關思維，堵塞防疫漏洞，疫情沒完沒了，全港市民只能同聲一哭！