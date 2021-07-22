世界視線：美排華不擇手段　黃皮膚竟成原罪

美媒日前報道，商務部轄下「調查及威脅管理辦公室」（ITMS）在過往十多年來，一直在未經授權的情況下，針對商務部內華裔及中東裔員工進行調查及監控。報道指參議院接獲超過20名吹哨人舉報，ITMS存在不法行為，參議院商務委員會共和黨首席成員威克證實投訴屬實。

參議院報告披露的其中一個例子顯示，ITMS曾針對一名在中國出生的美籍科學家，指控其在商務部內「從事間諜活動」和「提供虛假陳述」，並在審問後將個案轉交聯邦調查局，後者隨即向聯邦檢察官提交刑事報告，但就在該科學家被捕後，有關當局撤銷了所有指控。報告同時披露，ITMS的違規調查工作，還包括在沒有搜查令下進行搜查、沒收被調查者的工作電話和電腦，甚至撬開他們辦公室和儲物箱的鎖。正因為調查搜證工作實在太粗疏，相關案件經常被檢察部門駁回。

美國商務部針對華裔員工的不法調查，足以反映美國的「排華」潮一浪高過一浪，甚至已到了不擇手段的程度。近期最典型的例子，是聯邦調查局指控田納西大學華裔副教授胡安明與中國大學有不當聯繫，涉嫌「詐騙」和「虛假陳述」，所依據的原來只是谷歌搜尋的一項翻譯結果。最不堪的是，調查人員盤問胡氏不得要領，竟轉而策動對方替美方做間諜，甚至不惜對胡及其家人進行長期監視跟蹤，最後還是法庭推翻了有關控罪。

可以毫不誇張地說，儘管包括華人在內的亞裔人士，在各個界別表現優秀，但仍被主流社會處處提防，情況有時比非裔人士更加不堪，種族身份往往成為「原罪」。曾任商務部長及駐華大使的駱家輝曾坦言，幸好自己完全不會說普通話，否則肯定被懷疑「偏袒中國」；反觀身為白人的前任駐華大使洪博培（Jon Huntsman），能說一口流利普通話，卻被說成是「知彼知己」的「優勢」。「前特朗普時代」中美關係尚算穩定時尚且如此，兩國惡鬥白熱化的今天，華裔處境只會更加不堪。