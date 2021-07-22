神州觀察：特大暴雨襲鄭州　豆渣工程遺禍深

內地全面進入主汛期以來，不少城市的汛情接連告急，河南鄭州市近日更遭遇「千年一遇」的特大暴雨襲擊，以致幾乎全市被淹，出現嚴重內澇，有市民遭洪水沖走，亦有屋苑圍牆倒塌壓死人，更有地鐵水浸至幾乎沒頂。與此同時，鄭州多個水庫水位超限，一些河道、堤壩險情處處，當局出動當地駐軍、武警消防部隊約二萬餘人前往緊急救災。

最怵目驚心的是，鄭州市、鞏義市等地多處出現地陷，有民眾試圖營救地底受困人士時，地陷範圍突然擴大，多名營救者急墮地底，生死未卜。市區洪水猛烈，民眾被湍急水流捲入陷地，幸危急關頭抓着救命繩索，檢回一命。有網民質疑涉豆腐渣工程。

儘管鄭州市氣象局強調，當地於72小時內的降雨量便達以往一年的總量，從氣候學角度分析，堪稱千年一遇，究其原因，則是受某些綜合氣象因素及當地山區特殊地形環境等影響，種種科學名詞令人眼花繚亂。問題是，為何中國總有這麼多「千年一遇」、「百年一遇」的災害？一場暴雨，不是水淹就是地陷，民眾的生命在一息間就沒有了。要是政府有在下水道等方面下工夫，死傷即使不能避免，也能減輕。

眾所周知，中國是一個自然災害頻繁的國家，尤其是氾濫的水患問題，始終是威脅國家與民族生存發展的心腹大患，歷史上便有「治國先治水，治水即治國」的名訓，其根本則在於未雨綢繆，防患未然。說白了，就是要進一步增強防禦洪災的能力，問題涵蓋農田水利建設、城市內澇、中小河流治理、應對山洪等多個方面；現實卻是，洪災年年有，人命財產損失總是相當巨大，諸如水庫「積病成險」、「小堤大災」、城市「看海模式」不知何時才能顯著改觀。

都說天災背後是人禍，一雨就垮，一震就塌，基建質量有問題寫在牆上。兩年前江蘇無錫312國道往上海路段發生行車天橋坍塌，造成3死2傷慘劇，當局事後又說成是車輛運輸超載所致，堪稱侮辱民眾智慧。類似事例不勝枚舉，當局總是無吸取教訓，拒絕舉一反三，人命何價，成為中國人民的大哉問。

其實，減災意味着增產，有助於實現經濟持續增長及環境資源的可持續發展，有利於保持經濟、社會、政治穩定，怎麼算都是一種高效益、高回報的投入，所以該加固的防洪工事、地下建設、路面基建，平時就應多多加固；該投入的資金，便要捨得拿出來。一些地方之所以無心治水防災，多與扭曲的政績觀有關，只願搞形象工程、面子工程，真正的民生工程只能被一再忽視。