產評：深圳樓價大調整　房住不炒盡體現

中美大打經濟戰，去年在疫情下兩國都果斷放水救市，令債務飆升。到了今年啟動疫苗接種，兩強之爭的焦點就轉到誰先能擺脫天量放水所造成的槓桿泥沼，重返穩健增長軌道。一向被視為全國樓市風向儀的深圳，今年上半年二手樓價大調整，去槓桿漸見成效，配合當局為房企所定下的「三道紅線」要求及「房住不炒」目標，預示樓市正逐步回歸常態。中國深耕去槓桿，在防風險、去隱患、保增長3方面進度皆領先美國，將為應對中美脫鈎爭取更多本錢！

深圳之所以成為內地房地產的興衰指標，皆因該特區流動人口佔比高，且集中來自科技及服務產業等高收入群眾，也是外資進入內地市場的南大門，樓價表現一向領先全國。隨着深港交通日趨便利，近年深圳樓價更與一河之隔的香港差距大大拉近。

然而，內地政府近年積極調控樓價，因在內部，整體債務相對經濟總值比例持續攀升，家庭負債問題被凸顯，且疫下放水加劇了資產泡沫，激化貧富懸殊的社會矛盾；在外部，美國聯合盟友堵華，中企利用槓桿往海外併購的難度大增。內外夾擊使當局下定決心調整槓桿，防範金融風險。

如是者，深圳樓市就成為遏抑炒風的首要目標，以便成為全國範例，尤其次季當地發生「深房理」違規炒樓事件，在調控不力下，深圳官場大地震，明顯對各地政府起了震懾作用，徹底落實「房住不炒」。最新數據顯示，深圳6月二手樓每方米價格較年初高峰累瀉15%，作為一線城市的先鋒，相信有望引領全國有序調整。

樓市泡沫受控後，接下來是化解房企債務問題，當中必然要付出代價，故7月中起內地全面降準，釋放逾萬億元人民幣資金，正是要為經濟去槓桿保底，而非單純放水。與此同時，內地也引導樓市資金「排洪」到A股市場，同時列明互聯網巨企要被整頓，使資金能具戰略地支援新興產業，例如半導體及電動車，精準地加強新經濟建設，提升國家競爭力，故見深圳創業板指數昨創6年新高。

展望今年餘下時間，內地仍會以精準方式扶持產業，同時不會再讓「殭屍房企」留下來作燙手山芋，這個炸彈更難拆都得盡快妥善處理。反觀美國財長最近才與聯儲局主席討論當地樓市火熱下的金融風險，顯然在去槓桿進程上已落後於中國，也證明中國戰略正確。